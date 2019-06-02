Названы ТОП-3 напитка, устраняющих вздутие живота

Сегодня, 18:20 \\ Здоровье

Диетические коктейли, которые благотворно влияют на пищеварение, и борются с вздутием.

Вздутие живота — это распространенный и неприятный эффект. Переедание или непреднамеренное глотание воздуха приводит к переизбытку газов в брюшной полости. Вздутие может вызывать тошноту, одышку и дискомфорт. Одним из источников газа в брюшной полости являются газированные напитки. Вместе с тем, утолить жажду можно и с пользой: диетологами названы ТОП-3 напитка, устраняющих вздутие живота.

По мнению американского врача Мехмета Оза, главными ингредиентами в борьбе с вздутием являются лимон и мята. Лимон является источником аромата, который позволит избежать добавок подсластителей, способствующих вздутию, а мята улучшает ток желчи, переваривающей жиры. Доктор Оз рекомендует заморозить листья перечной мяты в лимонном соке. Полученные кубики следует добавить в стакан воды.

Еще одной причиной вздутия может стать соль. Компенсировать обилие соленых продуктов поможет гранатовый сок, содержащий калий и магний. Его действие усилит соус Табаско, который ускоряет вывод соли из организма. Так, в стакан гранатового сока следует добавить одну каплю соуса Табаско, тщательно перемешав ингредиенты.

Часто избыток газов может быть обусловлен отсутствием выхода для них — запорами. Это кишечное расстройство можно побороть с помощью клетчатки и шоколада, которые стимулируют работу пищеварительной системы. Две ложки шоколадной стружки необходимо смешать со стаканом клубники и половиной стакана малины, а несколько кубиков льда превратят полезный коктейль в освежающий напиток для жаркого лета.

Следует помнить, что залогом правильного пищеварения является здоровое питание и отказ от вредных привычек. Так, употребление алкоголя является главной причиной вздутия, напоминает доктор Оз.

Поделиться новостью:
Автор - Сергей Ковалев
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

«Как Honor 20, но дешевле»: Блогер назвал сильные стороны Huawei P20 Lite

Внешние сходства новинки Huawei 2019 года и смартфона Honor 20 неоспоримы. Однако цена...

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Потопа не будет: Антарктида спасет человечество от глобальной катастрофы

Апокалипсис отменяется. Скальный барьер под Южным полюсом защищает шельфовый ледник Росса...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

$450 - не предел: Xiaomi «взвинтит» цены на Redmi K20 и K20 Pro

Рекордные продажи флагманов могут «ударить» по карману европейцев.

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Синдром токсического шока и ампутация ног: Девушка пострадала от использования тампонов

 Медики рекомендуют отказаться женщинам от данного средства гигиены. Это связано с тем,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ