Диетические коктейли, которые благотворно влияют на пищеварение, и борются с вздутием.

Вздутие живота — это распространенный и неприятный эффект. Переедание или непреднамеренное глотание воздуха приводит к переизбытку газов в брюшной полости. Вздутие может вызывать тошноту, одышку и дискомфорт. Одним из источников газа в брюшной полости являются газированные напитки. Вместе с тем, утолить жажду можно и с пользой: диетологами названы ТОП-3 напитка, устраняющих вздутие живота.

По мнению американского врача Мехмета Оза, главными ингредиентами в борьбе с вздутием являются лимон и мята. Лимон является источником аромата, который позволит избежать добавок подсластителей, способствующих вздутию, а мята улучшает ток желчи, переваривающей жиры. Доктор Оз рекомендует заморозить листья перечной мяты в лимонном соке. Полученные кубики следует добавить в стакан воды.

Еще одной причиной вздутия может стать соль. Компенсировать обилие соленых продуктов поможет гранатовый сок, содержащий калий и магний. Его действие усилит соус Табаско, который ускоряет вывод соли из организма. Так, в стакан гранатового сока следует добавить одну каплю соуса Табаско, тщательно перемешав ингредиенты.

Часто избыток газов может быть обусловлен отсутствием выхода для них — запорами. Это кишечное расстройство можно побороть с помощью клетчатки и шоколада, которые стимулируют работу пищеварительной системы. Две ложки шоколадной стружки необходимо смешать со стаканом клубники и половиной стакана малины, а несколько кубиков льда превратят полезный коктейль в освежающий напиток для жаркого лета.

Следует помнить, что залогом правильного пищеварения является здоровое питание и отказ от вредных привычек. Так, употребление алкоголя является главной причиной вздутия, напоминает доктор Оз.