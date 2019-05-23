От поведения до настроения: Учёные объяснили, как иммунная система мотивирует человека

Сегодня, 16:29 \\ Здоровье

Полноценная работа иммунной системы является залогом спокойствия и здравого рассудка.

Учёные из Техасского христианского университета провели две исследовательские работы и выяснили, в каких отношениях находятся воспалительные процессы и иммунная система, а также объяснили роль второй составляющей в жизни людей. Оказывается, иммунная система мотивирует человека и отвечает за его способность принимать решения.

Следовательно, воспалительная деятельность в мозге человека влияет на весь организм, от поведения и настроения до принятия решений. Например, когда тело человека находится в стрессовой ситуации, он акцентирует своё внимание только на окружающей среде и не берёт во внимание даже перспективные предложения. Данная гипотеза была проверена на 159 здоровых людях, после чего исследователи получили интригующие ответы. По уровню воспалительного процесса, они определили, насколько импульсивными или же сфокусированными могли быть решения подопытных.  

Из этого следует вывод, что в момент простудного заболевания, человек склонен к резкому и необдуманному принятию решений, которые касаются исключительно его личности. Однако, как только он идёт на поправку, то готов «горы свернуть», взвесив все «за» и «против» ради достижения более высоких целей и помощи окружающим. В свою очередь, коллеги учёных из Университета Эмори доказали, что иммунная система не только мотивирует человека, но и регулирует энергетические ресурсы организма, а от её работы напрямую зависит скорость успокоения человека в стрессовых ситуациях

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Автор - Юлия Брик
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