Подростки в группе риска – Пищевые добавки опасны для здоровья

Сегодня, 13:52 \\ Здоровье

Среди них те, которые помогают сбросить вес, быстро набрать мышечную массу и дать заряд энергии на целый день.

 Результаты нового исследования учёных показывают, что подростки, использующие пищевые добавки, чтобы похудеть, набрать вес или нарастить мышечную массу могут подвергать себя риску серьезного вреда для здоровья и даже смерти.

Специалисты проанализировали случаи, о которых было сообщено Управлению по контролю за продуктами и препаратами в период 2004–2015 годов. И выявили практически 1000 случаев приёма добавок подростками, 40% из которых были связаны с госпитализацией в отделение неотложной помощи, инвалидностью и даже смертью.

В анализ были включены витамины и добавки. Учёные обнаружили, что пищевые добавки являлись причиной большинства случаев госпитализации. В исследовании не рассматривались точные способы приема добавок и витаминов, а также не рассматривались конкретные ингредиенты.

Учёные считают, что есть два способа причинения вреда БАДами: либо они содержат опасные ингредиенты, либо подростки комбинировали их с другими добавками.

Более того, исследователи говорят, что их результаты могут быть недооценены, потому что потребители не всегда могут знать, что их симптомы связаны с пищевыми добавками, или могут не сообщать об этих событиях врачу.

В исследовании не рассматривалось, какие именно проблемы со здоровьем вызваны витаминами и добавками. Тем не менее, предыдущие исследования связывали препараты, направленные на снижение веса, наращивание мышечной массы или повышение энергии с множественными проблемами со здоровьем, включая хроническую диарею, обезвоживание, инсульт, судороги, проблемы с сердцем и повреждение почек и печени.

В любом случае пищевые добавки опасны для здоровья, а подростки оказались в группе риска. Медики настоятельно рекомендуют родителям провести воспитательные беседы, контролировать и по возможности исключить потребление этих опасных «помощников».

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Автор - Катерина Рождественская
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