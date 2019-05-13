«Пить не вредно»: 25 чашек кофе безопасны для артерий – учёные

Миф о вреде кофеина окончательно развеян, но можно ли так рисковать?

Британские учёные говорят, что употребление большого количества кофе - даже до 25 чашек в день - не делает артерии более «жёсткими».

«Несмотря на огромную популярность кофе во всем мире, разные противопоказания могут оттолкнуть людей от его употребления. Хотя мы не можем доказать причинную связь в этом исследовании, но кофе не так вреден для артерий, как предполагали предыдущие исследования», - сказал доктор Кеннет Фунг из Лондонского университета королевы Марии.

По данным исследования, по крайней мере 6 чашек кофе в день увеличивает риск сердечных заболеваний. Для исследования Фунг и его коллеги собрали данные о более чем 8 400 взрослых, у которых было МРТ-сканирование сердца и тесты пульсовой волны (которые оценивают состояние артерии). Те участники, которые пили много кофе, вероятно, были мужчинами, курильщиками и систематически употребляли алкогольные напитки. Следовательно, оказалось пить много кофе не вредно для здоровья, тем более для артерий. Чтобы подтвердить свои выводы, исследователи приняли во внимание факторы, которые могут повлиять на артерии, включая возраст, пол, этническую принадлежность, курение, рост, вес, потребление алкоголя, диету и высокое кровяное давление.

«Хотя наше исследование включало людей, которые пьют до 25 чашек в день, среднее потребление среди группы с самым высоким потреблением кофе составляло пять чашек в день», - сказал Фунг в пресс-релизе British Heart Foundation. «Мы хотели бы более внимательно изучить этих людей в нашей будущей работе, чтобы мы могли посоветовать безопасные пределы».

Результаты были представлены на конференции Британского сердечно-сосудистого общества в Манчестере. Такое исследование считается предварительным, пока не будет опубликовано в рецензируемом журнале. Таким образом, 25 чашек кофе безопасны для артерий, говорят учёные.