«Побочный эффект»: Лекарство от диабета снижает депрессию и тревогу

Сегодня, 18:43 \\ Здоровье

Диабетики имеют повышенный риск депрессии из-за падения уровня серотонина.

Новые эпидемиологические исследования показывают, что резистентность к инсулину, являющаяся признаком диабета второго типа, связана с повышенным риском депрессии и перепадов настроения.

Согласно новому исследованию биологов Центра исследований животных и Интегративного центра биологии Университета Тулузы (Франция), лекарство от диабета снижает депрессию и тревогу. Метморфин показал снижение тревоги и повышения уровня серотонина у мышей-самцов. По мнению Джулиана Земдегса, руководителя проекта исследования, эти результаты могут иметь значение для лечения пациентов с метаболическими и психическими расстройствами.

Хотя механизмы, лежащие в основе взаимосвязи между резистентностью к инсулину, предшественнику диабета, и депрессией, неизвестны, исследования показывают, что виновником может быть нейротрансмиттер серотонин. Проведя исследование на мышах, выращенных на диете с высоким содержанием жиров, было обнаружено, что инсулиновый препарат метформин снижает уровни аминокислот, которые ухудшают поступление триптофана в мозг и тем самым ограничивают его превращение в серотонин.

По сути средство является антидепрессантом, а его «побочный эффект» улучшает работу в гиппокампе. Исследователи достигли аналогичных эффектов, уменьшив количество аминокислот с разветвленной цепью в рационе.

В совокупности результатов исследования можно предположить, что метморфин может быть использован в качестве дополнения к терапии обычными антидепрессантами.

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Автор - Олег Некрасов
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