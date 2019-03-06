Эксперты составили ТОП-5 привычек, которые вредят здоровью

Люди годами вырабатывают привычки, которые могут привести их к летальному исходу.

Эксперты провели исследование, задействовав сотни семей. Подопытные прошли ряд тестов и ответили на вопросы касательно своего быта. Так эксперты составили ТОП-6 привычек, которые вредят здоровью.

Кто бы мог подумать, что в процессе охлаждения приготовленных блюд, в них могут плодиться тысячи вредоносных микробов. В ходе эксперимента было доказано, что люди склонны оставлять еду на плите до её полного охлаждения. Однако, именно температура в 35-40 градусов способствует порче пищи, а каждые 20 минут усугубляют ситуацию. Эксперты рекомендуют двести блюда до 50-60 градусов и поставить их в холодильник.

На втором месте стоит привычка, которая вернулась к людям из Советского Союза — использование тряпичных сумок и авосек. Но именно такая замена пластиковых пакетов является рассадником бактерий, уничтожить которые можно только с помощью стирки в горячей воде. Также эксперты не рекомендуют употреблять блюда, в которые после полной готовности были добавлены дополнительные ингредиенты. Например, масло в кашу можно класть индивидуально или же прокипятить блюда ещё раз.

Четвёртая привычка — это хранение сырого мяса на верхней полке холодильника. Данный продукт может быть заражен болезнетворными бактериями, которые, не смотря на холод с лёгкостью перейдут на другие продукты. Исследователи порекомендовали семьям хранить охлаждённое сырое мясо и рыбу на нижней полке холодильника или же морозильной камеры. И завершает ТОП-5, привычка недоваривать яйца — переносчики бактерий сальмонеллы. Варить яйца нужно не менее 5 минут, даже домашние.