С аллергией можно жить: Названы 7 обязательных принципов питания

Если избегать в рационе избытка белка, ограничить употребление алкоголя и соблюдать другие важные правила, аллергия не доставит проблем.

Многие люди живут с аллергией на какой-то один или определённую группу продуктов. При этом диетологи уверены, если пищевая аллергия вызывает беспокойство и дискомфорт, значит, не соблюдены правила, которые должны быть известны каждому аллергику. Экспертом были названы 7 обязательных принципов питания при аллергии.

Прежде всего, следует смириться с мыслью о том, что некоторые продукты находятся под строгим запретом, и отказаться от них. Это сразу упростит жизнь и ликвидирует неприятные симптомы. Очень важно свести к минимуму спиртное в рационе. Дело в том, что алкоголь повышает проницаемость кишечно-печеночного барьера для аллергенов. Поэтому даже в малом количестве им проще вызвать негативную реакцию.

Не стоит забывать изучать состав продукта перед покупкой. Даже уже привычный и подходящий может быть изменён производителем. Невнимательность может дорого обойтись, поэтому лучше потратить немного времени. Важно также разнообразить рацион не только в течение длительного времени, но и каждый день. Диетолог указал, это необходимо, чтобы избежать употребления одного и того же продукта, который может вызвать аллергическую реакцию из-за повышенной чувствительности организма.

Важно помнить, что любое неизвестное блюдо может содержать элемент, который вызовет аллергическую реакцию. Поэтому даже если в гостях предложено что-то экзотическое, следует отказаться или как можно лучше узнать состав, если это возможно. Но в любом случае лучше попробовать небольшую порцию, даже если есть уверенность в отсутствии аллергенов.

Избегать слишком большого количества белка в рационе — важное правило, о котором не стоит забывать. Кроме того, диетолог уверен, что свести к минимуму стоит и полуфабрикаты. Сложно предугадать, насколько пищевые добавки будут нормально перенесены организмом. Здоровое питание всегда было залогом здоровья. При аллергии оно просто необходимо. Если соблюдать эти простые правила, то с аллергией можно жить без проблем.