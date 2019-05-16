Задержитесь ненадолго: Врачи причислили макароны и консервы к категории неперевариваемых

Для людей, страдающих проблемами желудочно-кишечного тракта, рекомендуется есть продукты, на переваривание которых тратится минимальное количество энергии.

В общем было выделено четыре категории еды по принципу скорости её переваривания.

К первой категории относятся продукты, проходящие через организм практически моментально. В большинстве случаев это углеводы. Сюда относятся абсолютно все овощи и фрукты, а также ягоды и кефир.

Вторая категория представлена продуктами с высоким содержанием белков. Это еда средней усвояемости. Здесь в основном фигурирует молочная продукция, зелёные салаты и овощи, однако стоит отметить, что сюда не попадают твёрдые сыры и творог, так как время их усвояемости достигает двух часов. Если человеку необходимо сохранить максимальное количество энергии на день, то рекомендуется есть исключительно продукты первой и второй категорий.

Более времязатратное переваривание присваивается третьей категории, богатой на жиры в паре с белками. Орехи, крупы и злаковые, но только в замоченном виде будут характеризоваться, как еда продолжительного переваривания. Также к ним относятся грибы, бобовые и мучная продукция. На них организм тратит в среднем около 2-3 часов для полной переработки.

Помимо этих трёх категорий была определена и четвёртая, наиболее опасная для человеческого организма, так как входящие в неё продукты переваривают слишком долго и не усваиваются организмом должным образом. Усвояемость продуктов из категории «задержитесь ненадолго» слишком низкая, поэтому пищеварительной системе приходится тратить на них большое количество энергии, а соответственно и времени.

Врачи причислили макароны и консервы к этой категории. В определённых случаях этот тип еды может не перевариваться вовсе и будет выходить практически в своём первоначальном виде, поэтому медики настоятельно рекомендуют исключать её из рациона тем людям, у которых наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом, в особенности язва.