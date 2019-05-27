Как женщинам сохранить красоту и молодость – Названы обязательные правила питания

Эти правила также помогут справиться с болезнями сердца и облегчить менопаузу.

Группа британских диетологов поделилась ценной информацией. Они рассказали, как женщинам сохранить красоту и молодость, облегчить менопаузу и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Если быть точнее, то ими были названы обязательные правила питания, которых должна придерживаться каждая женщина.

Для начала представительницам прекрасного пола надо запомнить, что ни при каких обстоятельствах не стоит исключать из рациона сложные углеводы. Это может привести с серьёзным заболеваниям желудка. В неделю нужно съедать не менее 30 разных продуктов растительного происхождения. Это поможет наладить работу ЖКТ.

Из рациона лучше исключить рафинированные растительные масла. Под воздействием высоких температур выделяются альдегиды, которые могут спровоцировать развитие онкологии и болезней сердца.

По мнению диетолога Джеклин Колдуэлл-Коллинз утром девушкам стоит обратить внимание на фрукты, свежевыжатые соки и смузи. В рационе также должны присутствовать ферментированные продукты, такие как: кефир, квашеная капуста или чайный гриб. В них содержаться пробиотики, полезные бактерии и клетчатка, которые помогут усваиваться питательным веществам.

Девушкам лучше отказаться от обезжиренных продуктов, дешёвых витаминов и БАДов, фастфуда. Добавить в рацион следует полезные жиры содержащиеся в орехах, авокадо, жирной рыбе, оливковом масле.

Если придерживаться этих несложных правил питания, то можно снизить риск возникновения деменции, онкологии и болезней сердца.