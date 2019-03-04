Врачи: жир на животе приводит к бесплодию

Сегодня, 06:15 \\ Здоровье

При ожирении репродуктивное здоровье страдает в первую очередь. Эта проблема касается как женщин, так и мужчин.

У прекрасной половины человечества жировая ткань является гормональной функцией, вырабатывающая эстрогены. Переизбыток гормонов в жировой прослойке вызывает множество проблем в виде отсутствия регулярного цикла, отсрочки с зачатием и наступлением беременности. Статистика гласит о том, что около 6% бесплодия спровоцировано избыточным весом у женщины.

Относительно мужчин, репродуктивная функция также страдает из-за лишней жировой ткани. При этом снижается половое влечение. Заболевание развивается постепенно, перерастая в импотенцию, нарушая метаболизм половых гормонов. Также лишнем весе качество семенной жидкости ухудшается в несколько раз. Всё это ведёт к невозможности оплодотворения.

Но в современном мире есть несколько способов побороть страшный недуг. Первым и самым логичным является плавное снижение веса. При ожирении стоит обратиться к специалисту, дабы избежать резких скачков в весе, которые негативно сказываются на общем здоровье будущих родителей. Похудение стоит начать с перехода на сбалансированное питание и постепенное увеличение дневной активности. Мужчинам рекомендуется уделить больше внимания на спортивный зал, так как физические нагрузки способный провоцировать подвижность сперматозоидов. Соответственно, качество спермы нормализуется.

Вторым способом является вспомогательная технология ЭКО. Способ такого оплодотворения заключается в сборе женской яйцеклетки и мужских сперматозоидов в специализированных клиниках. После зачатия, эмбрион вводится в полость матки женщины и вынашивается.

Поделиться новостью:
Автор - Анастасия Васильева
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

«Как Honor 20, но дешевле»: Блогер назвал сильные стороны Huawei P20 Lite

Внешние сходства новинки Huawei 2019 года и смартфона Honor 20 неоспоримы. Однако цена...

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Потопа не будет: Антарктида спасет человечество от глобальной катастрофы

Апокалипсис отменяется. Скальный барьер под Южным полюсом защищает шельфовый ледник Росса...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

Вулканы на Плутоне извергают воду

Об этом говорит недавняя тектоническая активность.

$450 - не предел: Xiaomi «взвинтит» цены на Redmi K20 и K20 Pro

Рекордные продажи флагманов могут «ударить» по карману европейцев.

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Мясоедам на заметку: Почему нельзя отказываться от капусты

Этот овощ укрепляет иммунитет, сохраняет здоровье кожи и улучшает работу головного мозга.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ