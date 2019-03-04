Врачи: жир на животе приводит к бесплодию

При ожирении репродуктивное здоровье страдает в первую очередь. Эта проблема касается как женщин, так и мужчин.

У прекрасной половины человечества жировая ткань является гормональной функцией, вырабатывающая эстрогены. Переизбыток гормонов в жировой прослойке вызывает множество проблем в виде отсутствия регулярного цикла, отсрочки с зачатием и наступлением беременности. Статистика гласит о том, что около 6% бесплодия спровоцировано избыточным весом у женщины.

Относительно мужчин, репродуктивная функция также страдает из-за лишней жировой ткани. При этом снижается половое влечение. Заболевание развивается постепенно, перерастая в импотенцию, нарушая метаболизм половых гормонов. Также лишнем весе качество семенной жидкости ухудшается в несколько раз. Всё это ведёт к невозможности оплодотворения.

Но в современном мире есть несколько способов побороть страшный недуг. Первым и самым логичным является плавное снижение веса. При ожирении стоит обратиться к специалисту, дабы избежать резких скачков в весе, которые негативно сказываются на общем здоровье будущих родителей. Похудение стоит начать с перехода на сбалансированное питание и постепенное увеличение дневной активности. Мужчинам рекомендуется уделить больше внимания на спортивный зал, так как физические нагрузки способный провоцировать подвижность сперматозоидов. Соответственно, качество спермы нормализуется.

Вторым способом является вспомогательная технология ЭКО. Способ такого оплодотворения заключается в сборе женской яйцеклетки и мужских сперматозоидов в специализированных клиниках. После зачатия, эмбрион вводится в полость матки женщины и вынашивается.