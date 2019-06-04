Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Сегодня, 05:39 \\ Здоровье

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

Во время потоотделения этот напиток поможет не терять полезных солей в организме, рассказала Людмила Хомич – руководитель проекта Российского союза производителей соков.

Солевой баланс необходимо держать в норме для стабилизации артериального давления и обменных процессов в организме. Жажду утоляет обычная чистая вода, но яблочный сок с водой компенсирует потерю солей во время потоотделения.

«Яблочный сок оказался на 17 % эффективнее, чем специальные электролиты», - рассказал эксперт. Дело в том, что такой напиток богат калием – главным элементом, отвечающим за водно-солевой баланс в организме. Яблочный сок даже можно использовать как альтернативу невкусным солевым растворам, который необходимо пить при кишечных отравлениях. Однако, как было сказано выше, его обязательно нужно разбавлять водой 1:2.

Также хорошо справляются с жаждой овощные соки, добавляет эксперт, они содержат меньше сахара, при этом богаты микроэлементами.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Миронова
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

«Как Honor 20, но дешевле»: Блогер назвал сильные стороны Huawei P20 Lite

Внешние сходства новинки Huawei 2019 года и смартфона Honor 20 неоспоримы. Однако цена...

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Потопа не будет: Антарктида спасет человечество от глобальной катастрофы

Апокалипсис отменяется. Скальный барьер под Южным полюсом защищает шельфовый ледник Росса...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

Вулканы на Плутоне извергают воду

Об этом говорит недавняя тектоническая активность.

$450 - не предел: Xiaomi «взвинтит» цены на Redmi K20 и K20 Pro

Рекордные продажи флагманов могут «ударить» по карману европейцев.

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Мясоедам на заметку: Почему нельзя отказываться от капусты

Этот овощ укрепляет иммунитет, сохраняет здоровье кожи и улучшает работу головного мозга.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ