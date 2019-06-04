Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару
Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.
Во время потоотделения этот напиток поможет не терять полезных солей в организме, рассказала Людмила Хомич – руководитель проекта Российского союза производителей соков.
Солевой баланс необходимо держать в норме для стабилизации артериального давления и обменных процессов в организме. Жажду утоляет обычная чистая вода, но яблочный сок с водой компенсирует потерю солей во время потоотделения.
«Яблочный сок оказался на 17 % эффективнее, чем специальные электролиты», - рассказал эксперт. Дело в том, что такой напиток богат калием – главным элементом, отвечающим за водно-солевой баланс в организме. Яблочный сок даже можно использовать как альтернативу невкусным солевым растворам, который необходимо пить при кишечных отравлениях. Однако, как было сказано выше, его обязательно нужно разбавлять водой 1:2.
Также хорошо справляются с жаждой овощные соки, добавляет эксперт, они содержат меньше сахара, при этом богаты микроэлементами.