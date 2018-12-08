Спи, а то не вырастишь! Учёные доказали, что детям важно ложиться спать до 21:00

Альцгеймер не страшен в будущем для тех детей, которые ложились спать раньше 21:00. Об этом говорят последние исследования учёных.

Каждому в детстве приходилось сталкиваться с «несправедливостью» фразы «в 9 вечера в постель!». Однако, современных детей уже не так просто уложить спать в это время.

Согласно последним исследованиям, проведённых учёными, стал официально доказан тот факт, что детям необходимо ложиться спать до 21:00. Казалось бы, что все об этом уже знают, но не все могут объяснить почему же это так необходимо. А необходимо это потому, что гормон роста начинает вырабатываться во время четвёртой стадии сна. Если ребёнка уложить спать ровно в 9 часов, то этот гормон активизируется примерно в 00:30. Поэтому, чем позже ложится спать ребёнок, тем меньше времени даётся его организму на выработку гормона, что в дальнейшем сильно сказывается на его росте. Поэтому сейчас можно спокойно говорить детям «Спи, а то не вырастишь» для большей мотивации ко сну.

Помимо этого, согласно проведённым экспериментам, дети, которые соблюдают правильный режим сна лучше воспринимают информацию и более сконцентрированы на уроках. Соответственно для улучшения успеваемости ребёнка в школе, рекомендуется укладывать его спать пораньше.

Учёные также доказали, что детям важно ложиться спать пораньше, потому что в будущем это поможет сократить риск развития болезни Альцгеймера. По словам врачей, только две вещи могут замедлить развитие этого заболевания: физические упражнения и сон, поэтому чем раньше человек начинает соблюдать правильный режим сна, тем скорее он уменьшит вероятность развития каких-либо заболеваний.

Для того, чтобы детям проще было засыпать в непривычно ранний для них час, необходимо заниматься спортом или любой другой физической активностью. Так они смогут быстрее тратить свою энергию и уставать намного раньше.