Спи, а то не вырастишь! Учёные доказали, что детям важно ложиться спать до 21:00

Сегодня, 02:54 \\ Здоровье

Альцгеймер не страшен в будущем для тех детей, которые ложились спать раньше 21:00. Об этом говорят последние исследования учёных.

Каждому в детстве приходилось сталкиваться с «несправедливостью» фразы «в 9 вечера в постель!». Однако, современных детей уже не так просто уложить спать в это время.

Согласно последним исследованиям, проведённых учёными, стал официально доказан тот факт, что детям необходимо ложиться спать до 21:00. Казалось бы, что все об этом уже знают, но не все могут объяснить почему же это так необходимо. А необходимо это потому, что гормон роста начинает вырабатываться во время четвёртой стадии сна. Если ребёнка уложить спать ровно в 9 часов, то этот гормон активизируется примерно в 00:30. Поэтому, чем позже ложится спать ребёнок, тем меньше времени даётся его организму на выработку гормона, что в дальнейшем сильно сказывается на его росте. Поэтому сейчас можно спокойно говорить детям «Спи, а то не вырастишь» для большей мотивации ко сну.

Помимо этого, согласно проведённым экспериментам, дети, которые соблюдают правильный режим сна лучше воспринимают информацию и более сконцентрированы на уроках. Соответственно для улучшения успеваемости ребёнка в школе, рекомендуется укладывать его спать пораньше.

Учёные также доказали, что детям важно ложиться спать пораньше, потому что в будущем это поможет сократить риск развития болезни Альцгеймера. По словам врачей, только две вещи могут замедлить развитие этого заболевания: физические упражнения и сон, поэтому чем раньше человек начинает соблюдать правильный режим сна, тем скорее он уменьшит вероятность развития каких-либо заболеваний.

Для того, чтобы детям проще было засыпать в непривычно ранний для них час, необходимо заниматься спортом или любой другой физической активностью. Так они смогут быстрее тратить свою энергию и уставать намного раньше.

Поделиться новостью:
Автор - Варя Дуналько
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

«Как Honor 20, но дешевле»: Блогер назвал сильные стороны Huawei P20 Lite

Внешние сходства новинки Huawei 2019 года и смартфона Honor 20 неоспоримы. Однако цена...

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Потопа не будет: Антарктида спасет человечество от глобальной катастрофы

Апокалипсис отменяется. Скальный барьер под Южным полюсом защищает шельфовый ледник Росса...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

Вулканы на Плутоне извергают воду

Об этом говорит недавняя тектоническая активность.

$450 - не предел: Xiaomi «взвинтит» цены на Redmi K20 и K20 Pro

Рекордные продажи флагманов могут «ударить» по карману европейцев.

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Мясоедам на заметку: Почему нельзя отказываться от капусты

Этот овощ укрепляет иммунитет, сохраняет здоровье кожи и улучшает работу головного мозга.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ