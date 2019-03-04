Кальций в таблетках может стать причиной инфаркта – исследование

Употребление препаратов, необходимых для укрепления костей, провоцирует засорение кровеносных сосудов.

Исследование кардиологов показало, что кальций в таблетках оказывает серьёзный побочный эффект. Он может стать причиной атеросклероза, постепенно откладываясь на стенках сосудов. В свою очередь атеросклероз является предвестником инфаркта. Но от кальция нельзя отказываться, ведь его нехватка может стать причиной остеопороза. Учёные нашли выход из этой ситуации.

Кардиолог Лесли Чо, проводившая исследование влияния кальция на инфаркт, выяснила, что вред приносит только кальций в таблетках. Но это не единственный источник данного вещества. Кальций содержится в некоторых продуктах. В ходе эксперимента выяснилось, что в таком случае побочные эффекты на стенки сосудов не наблюдались. Кардиолог говорит, что исследование ещё не завершено, но в качестве источника кальция лучше включить в рацион молочные продукты, листовую зелень, злаки и фасоль. Возможно, что в будущем исследование поможет разработать более безопасные препараты.