Дышать вредно: Ученые обвинили озон в развитии сердечно-сосудистых заболеваний

Высокое содержание кислорода вызывает атеросклероз крупных сосудов и инсульт.

Ученые обвинили озон в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Они провели исследование на предмет влияния избыточного содержания соединения кислорода на состояние крупных сосудов. Оказалось, что связь есть - озон даже может привести к инсульту.

Для эксперимента ученые привлекли 7 тысяч американцев возрастом от 45 до 84 лет из разных штатов. Каждый из добровольцев минимум 10 лет состоял на учёте у специалистов. Выяснилось, что выше был уровень озона в воздухе определенной территории, тем чаще у пациентов наблюдались атеросклеротические патологии, а в последствие может привести к инсульту.

Примечательно, что прогрессирование атеросклероза наблюдается в крупных сосудах, в частности в сонной артерии, что приводит к дефициту кислорода в мозге. Пока ученые точно не установили причину такой связи, но уже сейчас они заявляют, что это не единственное проявление негативного влияния озона на организм человека. Так, что, возможно, завтра ученые скажут насколько вредно людям вообще дышать воздухом без примесей тяжелых металлов.