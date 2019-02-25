Врачи рассказали, какие фрукты можно есть при диабете

Сегодня, 04:00 \\ Здоровье

Все фрукты и ягоды являются источником натурального сахара, поэтому диабетикам не стоит чрезмерно увлекаться этими продуктами.

Фрукты являются источником ценных витаминов, которые полезны живому организму. Но при диабете нужно учитывать некоторые рекомендации, которыми поделились врачи. Медики рассказали, какие именно плоды можно есть людям с повышенным сахаром в крови. Прежде всего, нужно забыть о соках и прочих вторичных продуктах, полученных из фруктов и ягод. Можно употреблять только свежие плоды в небольших количествах.

По мнению диетологов, при диабете самыми безопасными являются все виды ягод, потому что они способны помочь выработке инсулина. Особое внимание стоит обратить на крыжовник, шелковицу, клубнику, ежевику и чернику. Диабетикам можно побаловать себя вишней, ведь она имеет низкий гликемический индекс. Хорошими помощниками в контроле за уровнем сахара в крови считаются любые виды цитрусовых. При диабете часто возникает повышенное чувство голода. Для такого случая врачи рекомендуют держать в запасе несколько яблок. Эти плоды достаточно питательные, поэтому помогут «заморить червячка». Важно помнить, что все перечисленные фрукты и ягоды лучше выбирать слегка недозревшими, чем переспелыми.

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Автор - Антон Словацкий
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