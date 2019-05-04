Синдром токсического шока и ампутация ног: Девушка пострадала от использования тампонов

Сегодня, 12:51 \\ Здоровье

Медики рекомендуют отказаться женщинам от данного средства гигиены. Это связано с тем, что тампоны содержат хлор, пестициды, ароматические вещества, полиэстер и клей.

Каждая женщина хоть раз в жизни использовала такое средство личной гигиены, как тампоны. Но не каждая думала об опасности, которую несёт их использование.

В 2012 году весь мир взбудоражили история девушки-модели, которая пострадала от использования тампонов. Сначала ей ампутировали одну ногу, а со временем и вторую. Трагический случай произошёл из-за синдрома токсического шока (СТШ). Это редкое заболевание, вызываемое бактериальной инфекцией. Патология развивается быстро и остро. Она поражает практически все органы и системы организма.

Лоррен Вассер было всего 24 года, когда она почувствовала себя плохо, позже её забрала скорая и через время врачи сообщили страшный приговор: это синдром токсического шока и её ждёт ампутация ног.

Девушка была моделью и не собиралась падать духом. Сейчас вместо ног у неё стоят два протеза и она готовится участвовать в спортивном марафоне.

С тех пор, как Лоррен поделилась своей историей, она участвовала в нескольких модельных концертах. Она также провела кампанию за расширение исследований в области использования тампонов и потенциальных опасностей, которые они представляют для женщин.

Вассер является решительным сторонником законопроекта под названием Robin Danielson Act, названного в честь женщин, которые умерли от СТШ. Девушка попросив производителей продуктов женской гигиены полностью раскрыть то, что находится в их продуктах. Но законопроект был отклонен американскими политиками около десять раз.

Врачи из Великобритании также подтвердили опасность использования тампонов. Они провели исследование и выяснили, что их использование может привести к аллергическим реакциям и СТШ.

Некоторые волокна тампона остаются во влагалище и приносят долгосрочный вред. Кроме этого они могут содержать хлор, пестициды, запрещённые компоненты линдан и квинтозен, ароматические вещества, полиэстер и клей. Все эти составляющие негативно влияют на здоровье женщины. Медики рекомендуют полностью отказаться от данного средства гигиены в пользу прокладок.

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Автор - Катерина Рождественская
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