Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

Сегодня, 11:22 \\ Здоровье

Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ, спровоцированный лишним жиром.

Учёные Великобритании дали действенные советы, способствующие уменьшению висцерального жира до нормы, так как повышенные показатели грозят развитием многих недугов для человека.

При повышенном проценте жира в области живота, человек попадает в группу риска. Развитие диабета первого и второго типа, а также повышенная чувствительность организма к инфекциям возрастает в несколько раз.

Диетологи настоятельно рекомендуют сводить к минимуму потребление транс-жиров, сахара и мучного. Также следует вводить в свой рацион полезные жиры в виде авокадо, оливкового масла, орехов. Не стоит и забывать про физическую активность в течение дня, а также занятия в спортивном зале. Упражнения дают физическую разрядку и запускают обмен веществ.

Важным моментом считается и то, стресс негативно влияет на психику и может способствовать набору лишних кг. Именно поэтому рекомендуется чаще отдыхать и проводить время с семьёй.

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Автор - Анастасия Васильева
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