Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

Сегодня, 12:45 \\ Здоровье

Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25 препаратов от гипертонии, содержащих валсартан.

 В начале этого года Европейское агентство по лекарственным средствам провело исследование и выяснило, что в фармацевтической субстанции валсартана могут содержаться генотоксичные примеси, которые вызывают рак и мутации клеток. В агентстве порекомендовали России начать контролировать эти примеси в препаратах, содержащих валсартан. Это фармацевтическая субстанция, которая становится основой для препаратов от гипертонии.

После этого Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, она же Росздравнадзор, начала проверку препаратов от давления. Россия направила всем отечественным и зарубежным производителям письма, с требованием проверить препараты на наличие токсина и внедрить систему контроля за этими примесями.

 Уже сегодня польская фирма «Гедеон Рихтер» потребовала отозвать более 10 партий препарата «Нортиван». В общем это около 50000 пачек. Это ещё не значит, что в российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями, но подозрения есть и они не беспочвенные.

По данным Росаккредитации в России продаётся более 101 млн таблеток 25 наименований из группы сартанов, которые нужно проверить. Вот некоторые из них: «Валз», «Диован», «Нортиван», «Микардис».

В 2018 году уже возникала подобная ситуация. Тогда Росздравнадзор отозвал из оборота около 8 млн пачек таблеток от гипертонии на основе валсартана. Компания из Китая «Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал» одна из первых заявила, что сырьё содержит токсины. Она обнаружила его при проверке на производстве и выяснила, что произошёл сбой. Позже «Гедеон Рихтер» отозвала 11 партий препарата «Нортиван». Через время волна отзывов препаратов прошлась по всему миру. В 2018 США полностью приостановили продажу препаратов на основе валсартана,а Грузия запретила продажу около 40 препаратов этой группы.

Поделиться новостью:
Автор - Катерина Рождественская
Главное за неделю

«Как Honor 20, но дешевле»: Блогер назвал сильные стороны Huawei P20 Lite

Внешние сходства новинки Huawei 2019 года и смартфона Honor 20 неоспоримы. Однако цена...

Потопа не будет: Антарктида спасет человечество от глобальной катастрофы

Апокалипсис отменяется. Скальный барьер под Южным полюсом защищает шельфовый ледник Росса...

Apple удаляет представительства iTunes в социальных сетях

Еще один признак того, что сервис Apple устранят.

Диетолог рассказал о полезных свойствах малины

Летняя ягода полезна не только при простудных заболеваниях, она хорошо влияет на...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

Вулканы на Плутоне извергают воду

Об этом говорит недавняя тектоническая активность.

$450 - не предел: Xiaomi «взвинтит» цены на Redmi K20 и K20 Pro

Рекордные продажи флагманов могут «ударить» по карману европейцев.

Мясоедам на заметку: Почему нельзя отказываться от капусты

Этот овощ укрепляет иммунитет, сохраняет здоровье кожи и улучшает работу головного мозга.

AliExspress дал рецепты летних коктейлей и устроил большую распродажу кухонной техники

Скидка достигает 50% на Shtain BH-340 M — можно купить за 2900. Vitek VT-3413 стоит 1100...

Марс «озолотит» Землю: Учёные предрекают войну бизнеса из-за «космического золота»

Обнаруженные полезные ископаемые на «красной планете» станут «яблоком раздора».

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

Обновление Windows 10 не оправдало ожиданий

Версия 1903 не смогла реализовать анонсированные функции, поставив под угрозу...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ