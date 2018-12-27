Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25 препаратов от гипертонии, содержащих валсартан.

В начале этого года Европейское агентство по лекарственным средствам провело исследование и выяснило, что в фармацевтической субстанции валсартана могут содержаться генотоксичные примеси, которые вызывают рак и мутации клеток. В агентстве порекомендовали России начать контролировать эти примеси в препаратах, содержащих валсартан. Это фармацевтическая субстанция, которая становится основой для препаратов от гипертонии.

После этого Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, она же Росздравнадзор, начала проверку препаратов от давления. Россия направила всем отечественным и зарубежным производителям письма, с требованием проверить препараты на наличие токсина и внедрить систему контроля за этими примесями.

Уже сегодня польская фирма «Гедеон Рихтер» потребовала отозвать более 10 партий препарата «Нортиван». В общем это около 50000 пачек. Это ещё не значит, что в российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями, но подозрения есть и они не беспочвенные.

По данным Росаккредитации в России продаётся более 101 млн таблеток 25 наименований из группы сартанов, которые нужно проверить. Вот некоторые из них: «Валз», «Диован», «Нортиван», «Микардис».

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В 2018 году уже возникала подобная ситуация. Тогда Росздравнадзор отозвал из оборота около 8 млн пачек таблеток от гипертонии на основе валсартана. Компания из Китая «Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал» одна из первых заявила, что сырьё содержит токсины. Она обнаружила его при проверке на производстве и выяснила, что произошёл сбой. Позже «Гедеон Рихтер» отозвала 11 партий препарата «Нортиван». Через время волна отзывов препаратов прошлась по всему миру. В 2018 США полностью приостановили продажу препаратов на основе валсартана,а Грузия запретила продажу около 40 препаратов этой группы.