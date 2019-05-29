Проблем с желудком не будет – Врачи рассказали, как справиться с сезонным обострением

Необходимо соблюдать режим питания, отказаться от некоторых продуктов и вредных привычек.

С наступление тёплого времени года у многих людей наблюдаются проблемы с желудком. Среди них лидирующие места занимают язва и хронический гастрит. О том, как избежать этих проблем, недавно рассказали врачи. Эти советы подойдут даже тем, у кого ничего не болит.

Чтобы справиться с сезонным обострением питаться нужно дробно. Диетологи рекомендуют есть 4-5 раз в день.

Также нужно соблюдать режим дня в питании и стараться кушать каждый день примерно в одно и то же время.

На завтрак лучше есть каши, яйца или творожные продукты. В обед лучше отдать предпочтение супам с нежирным мясом и овощам. Ужин должен состоять из отварного мяса курицы или индейки и овощей.

Врачи рекомендуют отказаться от курения и алкоголя. Это необходимо сделать хотя бы на время обострения, но лучше навсегда.

Под рукой всегда должны быть лёгкие перекусы в виде творога, мюслей, сухофруктов или фруктов. О фастфуде рекомендуется забыть. Также нужно отказаться от газированных сладких напитков, чипсов, жирной и острой пищи.

Кроме этого врачи рекомендуют не забывать о ежедневных физических нагрузках. Если соблюдать эти правила, то проблем с желудком не будет. Если они всё-таки возникли, то нужно не заниматься самолечением и немедленно обратиться к специалистам.