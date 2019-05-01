Жрица ночи? Диетолог развеяла 3 мифа о вреде есть на ночь

Сегодня, 21:09 \\ Здоровье

Изжога, лишний вес и даже проблемы с туалетом — это надуманные последствия еды перед сном.

Трудные рабочие будни и семейные проблемы отвлекают женщин от правильного питания и даже элементарного отдыха. Не секрет, что, прибежав домой после работы и забрав ребёнка с сада, не каждая женщина приготовив ужин — также поужинает. Обычно рутина и важные вопросы заставляют «слабый пол» держаться без еды вплоть до полуночи. А потом многие вспоминают свой опыт и мило себя называют: «жрица ночи». Диетолог развеяла 3 мифа о вреде есть на ночь

«Всё время слышите, что не самая лучшая идея есть прямо перед сном. Но почему? И какие именно проблемы со здоровьем могут вызывать ночные ужины? Никаких — вот мой ответ», — говорит консультант по женскому здоровью, доктор медицинских наук Аманда Бейкер Лемейн.

Популярный миф: наевшись на ночь можно «посадить» пищеварительную систему. Эксперт говорит, что это заблуждение.

«Прежде чем вы поймёте, как ложиться спать сразу после еды влияет на организм и вашу систему организма, вы должны понять график того, что происходит с пищей после ее употребления. Как вы знаете, все начинается во рту: когда вы едите пищу, вы расщепляете ее и смягчаете путем жевания и высвобождения организмом пищеварительных ферментов. Затем, когда пища поступает в желудок и далее в желудочно-кишечный тракт, а также в тонкий и толстый кишечник, все больше энзимов помогают расщеплять ваш прием пищи. Некоторые молекулы пищи всасываются в организм, а остальные упаковываются в отходы для прохождения через толстую кишку. Теперь вы задаетесь вопросом, а разве после горизонтального обеда публикация в горизонтальном положении не связывается с этой последовательностью событий?», — продолжает диетолог.

Исследования подчёркивают, что указанный процесс это автономная функция, означающая, что пищеварение не требует бодрствования или сна. Система делает всё, что должна не зависимо от человека.

Второй миф: еда на ночь провоцирует изжогу.

«Вы можете избежать проблем с изжогой в ночное время, немного посидев в постели после еды, прежде чем вы почувствуете себя слишком комфортно (и в горизонтальном положении). Попробуйте опереться на несколько подушек и читать в течение 15 минут, чтобы дать организму некоторое время для начала процесса пищеварения. Например, навести порядок у себя дома перед тем, как лечь спать после еды», — говорит диетолог.

Миф 3: еда на ночь провоцирует прибавку в весе. Люди утверждают, что еда прямо перед сном может накапливать килограммы, потому что организму не нужна эта энергия от пищи. Но это заблуждение. Исследования по этой теме показывают неоднозначные результаты, и некоторые даже предлагают перекусить перед сном, что поможет вам чувствовать себя более сытым и потреблять меньше калорий в целом. Но на самом деле нет убедительных данных, доказывающих, что приём пищи незадолго до сна является значительным фактором увеличения веса (или потери веса в этом отношении). Таким образом, диетолог развеяла 3 мифа о вреде есть на ночь, и желает всем не терять голову в погоне за худобой, а лучше сосредоточиться на сбалансированном питании, даже перед сном.

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Автор - Ольга Милославская
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