Жрица ночи? Диетолог развеяла 3 мифа о вреде есть на ночь
Изжога, лишний вес и даже проблемы с туалетом — это надуманные последствия еды перед сном.
Трудные рабочие будни и семейные проблемы отвлекают женщин от правильного питания и даже элементарного отдыха. Не секрет, что, прибежав домой после работы и забрав ребёнка с сада, не каждая женщина приготовив ужин — также поужинает. Обычно рутина и важные вопросы заставляют «слабый пол» держаться без еды вплоть до полуночи. А потом многие вспоминают свой опыт и мило себя называют: «жрица ночи». Диетолог развеяла 3 мифа о вреде есть на ночь
Популярный миф: наевшись на ночь можно «посадить» пищеварительную систему. Эксперт говорит, что это заблуждение.
Исследования подчёркивают, что указанный процесс это автономная функция, означающая, что пищеварение не требует бодрствования или сна. Система делает всё, что должна не зависимо от человека.
Второй миф: еда на ночь провоцирует изжогу.
Миф 3: еда на ночь провоцирует прибавку в весе. Люди утверждают, что еда прямо перед сном может накапливать килограммы, потому что организму не нужна эта энергия от пищи. Но это заблуждение. Исследования по этой теме показывают неоднозначные результаты, и некоторые даже предлагают перекусить перед сном, что поможет вам чувствовать себя более сытым и потреблять меньше калорий в целом. Но на самом деле нет убедительных данных, доказывающих, что приём пищи незадолго до сна является значительным фактором увеличения веса (или потери веса в этом отношении). Таким образом, диетолог развеяла 3 мифа о вреде есть на ночь, и желает всем не терять голову в погоне за худобой, а лучше сосредоточиться на сбалансированном питании, даже перед сном.