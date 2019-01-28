Картошка-фри и суши помогают худеть? Раскрыт секрет стройности балерин

Придерживаясь простых советов можно похудеть всего за 10 дней.

Картофель уже давно признан врагом стройности, опаснее жареной картошки может быть только торт. Сейчас все изменилось. Оказалось, что картошка-фри и суши помогают похудеть. Достаточно соблюдать несколько простых правил и отказывать себе в любимых блюдах больше не придется, а заодно появится возможность примерить джинсы, которые никак не хотели налезать.

Известная российская балерина рассказала, как есть картошку и не поправляться, а суши, чтобы отбить аппетит. По словам звезды, наворачивать картошку сковородками не получится, если есть желание остаться стройной, а вот съесть немного можно. Немного — это одна порция на двоих и не просто так, а жареным мясом.

Так не только можно, но и нужно, особенно во время не слишком жесткой диеты. Мясо — белок — оно помогает организму сжигать жир, а не мышцы, что делает эффект от диеты долгосрочным. Порцию картошки съесть надо не спеша и желательно в холодном виде. Так она меньше насытит организм канцерогенами, которые задерживают жир.

Не стоит заказывать или готовить жареную картошку, если ощущение голода слишком велико. Лучше съесть суши. Можно, конечно, побаловать себя суши с угрем, но это хоть и полезная, но жирная рыба, а вот лосось, креветка и огурец подойдут идеально. Правда соус под запретом, зато после порции суши аппетит полностью исчезнет на много часов. Единственный запрет — есть на ночь и вставая из-за стола живот не должен выпирать, а в остальном, секрет стройности балерин раскрыт!

Кстати, диетологи Калифорнийского университета исследовали «жертву репрессий диетологов» и подтвердили, что картофель вполне пригоден для диетического питания.