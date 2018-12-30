Сезона не будет: В Таиланде российским туристам угрожает лихорадка Денге

За две недели болезнь унесла жизни 90 человек, сообщают в Роспотребнадзоре.

Вспышка смертельно-опасной болезни зафиксирована в азиатских странах с тропическим и субтропическим климатом. Самое неблагополучное положение сейчас наблюдается в Таиланде. На любимых курортах российским туристам угрожает лихорадка Денге. Только за этот год лихорадкой заразились более 30 тысяч людей, из них 70% за последние 10 дней. Каждый 20 человек не смог справиться с болезнью.

Главными разносчиками вируса являются комары Aedes aegypti, численность которых заметно увеличивается в сезон дождей и муссонов. Официальные власти принимают меры для недопущения распространения комаров, что должно снизить эпидемиологический порог заболевания, но, как видно, пока об успехах говорить рано. Если ситуация не изменится в ближайшие дни – туристического сезона не будет, по крайней мере, количество желающих рискнуть здоровьем существенно уменьшилось.

В Роспотребнадзоре советуют во время посещения Таиланда максимально защищать тело от укусов комаров: одежда должна закрывать все участки тела, необходимо использовать средства для уничтожения и отпугивания насекомых и не забывать о противомоскитных сетках. В случае ухудшения самочувствия следует незамедлительно обратиться к медикам.