Учёные: недосып может привести к раку

Сегодня, 11:01 \\ Здоровье

Главную роль играет гормон мелатонин, который способен вырабатываться ночью в темноте.

Дабы обезопасить себя от тяжёлого заболевания – недостаточно избегать солнечных лучей. Так как сильнейшим активатором роста злокачественных опухолей является обычный недосып.

Допустимый уровень мелатонина защищает кожу человека от опасного ультрафиолетового излучения. К тому же, он является сильнейшим антиоксидантом и способен уничтожать свободные радикалы лучше, чем витамины А или С. А также нормальном уровне гормона сна, он контролирует сон, работоспособность головного мозга, пищеварения, стимулирует работу иммунной системы, останавливает процесс старения и развития злокачественных опухолей.

Но у многих людей нарушен нормальный ритм сна, который был спровоцирован длительными выходными, затяжной мигренью, бессонницей, недосыпом, ярким светом в ночное время.

Перед тем как лечь спать, человек нередко смотрит телевизор или листает новостную ленту в социальной сети. Тот свет, который излучают эти приборы в ночное время пагубно влияют не только на зрение, но и на мозг.

Французский хронобиолог Иван Туиту сообщает о том, что самым опасным светом, снижающим выработку синтеза ферментов, является синий цвет, исходящий от смартфонов, телевизоров или ноутбуков.

Нарушение сна ведёт к ожирению, нарушению выработки инсулина, провоцируя собой диабет второго типа, а также сердечно-сосудистые заболевания и рак кожи.

Дабы нормализовать гормон и не провоцировать онкологию, необходимо нормализовать сон, исключив ночные просмотры фильмов и социальных сетей. Также необходимо избавиться от источников стресса и нормализовать питание, включив в свой рацион мясо птицы, рыбы, крупы, а также фрукты и клетчатку в виде овощей и зелени.

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Автор - Анастасия Васильева
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