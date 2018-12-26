Медицинский сексизм: Женщины страдают от лечения рака больше, чем мужчины - учёные

Побочные эффекты препаратов для лечения рака больше влияют на женщин, нежели на мужчин.

Онкологи фонда Royal Marsden NHS Foundation, которые руководили исследованиями в сотрудничестве с Отделом клинических испытаний Совета по медицинским исследованиям Соединенного Королевства находят эти выводы интересными, поскольку они могут помочь адаптировать результаты под гендерное лечение пациентов.

Исследователи, провели анализ данных из четырёх различных Университетов США. При анализе 3265 пациентов (2668 пациентов мужского пола и 597 женщин) исследователи обнаружили, что пациентки значительно чаще испытывают тошноту (10% против 5%), рвоту (10% против 4%) и диарею (9 % против 4%). При этом было установлено, что побочные эффекты лечения сильнее проявляют себя именно в отношении женского пола, так как исследования препаратов в большинстве случаев проводилась именно на мужской испытательной группе.

Авани Атауда, один из ведущих авторов исследования и клинического исследователя в Фонде Royal Marsden NHS Foundation, объясняет: «Мы склонны использовать стандартный подход к лечению рака пищевода и желудка». Это исследование предполагает, что существуют важные различия между пациентами мужского и женского пола, не только в том, как они реагируют на химиотерапию, но и на то, как долго они живут после лечения рака. Для пациентов женского пола, возможно, стоит предоставить дополнительную информацию и рекомендации по побочным эффектам при лечении рака и назначении химиотерапии». По мнению врачей, необходимо минимизировать проявление, так называемого «медицинского сексизма», при лечении пациентов разного пола.

«Мы уже знаем, - добавляет он, - что существуют серьезные различия в биологии этих раковых заболеваниях у пациентов, и мы планируем провести дополнительные исследования на генетическом уровне, поэтому могут быть различия в том, как пациенты получают пользу от химиотерапии и различия, которые мы наблюдали между пациентами мужского и женского пола, подвергшихся одинаковому лечению».

Профессор Дэвид Каннингем, медицинский консультант-онколог в фонде Royal Marsden NHS Foundation и один из ведущих авторов исследования, говорит, что это важный вывод, основанный на крупномасштабном наборе данных, и способствует общему пониманию природы раковых заболеваний обоих полов и возможности их лечения.