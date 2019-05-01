Врачи обнаружили препарат для лечения рака груди

Сегодня, 08:17 \\ Здоровье

Теперь, после обнаружения нового суперпрепарата, увеличивающего шансы на выживаемость пациенток примерно на 25 процентов.

Теперь после обнаружения нового суперпрепарата, увеличивающего шансы на выживаемость пациенток примерно на 25 процентов.

Ежедневное принятие таблеток может буквально отменить смертельный приговор под названием «рак», что даёт надежду тысячам женщин. После определения диагноза прогрессирующего рака молочной железы, когда опухоли распространились на другие органы, женщины обычно живут на два-три года дольше. Но некоторые женщины все еще живы спустя семь лет после того, как их лечили рибоциклами.

Согласно исследованиям, за последние годы рак груди стал одной из самых распространённых причин смерти от онкозаболеваний среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет. Поэтому медиками было заострено особое внимание на поиске скорейшего решения всемирной проблемы.

Учёными было проведено исследование на группе пациенток с HER2-отрицательным раком, которые проявляют особую чувствительность к гормональной терапии. Испытуемые находились под наблюдением в течение трёх с половиной лет. Итогом исследования стал результат в 70 процентов выживших женщин.

Такого прорыва в лечении рака молочной железы не было уже долгое время и будем надеяться, что это не какое-то ложное заявление, излишне обнадёживающее женщин с этим заболеванием. Если в скором времени этот препарат станет доступен всем больным, то смертность от этого онкозаболевания резко сократится.

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Автор - Варя Дуналько
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