Ученые составили ТОП-5 привычек, помогающих омолодиться.

Среди них немалую роль играет тренировка мозга, сообщают ученые.

Многолетние исследования доказывают то, что процесс старения можно существенно замедлить, придерживаясь определённых правил и привычек.

Первой полезной привычкой считается физическая активность. Ведь те, кто хочет оставаться как можно дольше молодым – должен быть подвижен. Врачи рекомендуют проходить за день не менее 10 тысяч шагов. Именно этот показатель даёт телу заряд и необходимую нагрузку. Заменяйте поездку с работы до дома – прогулкой, а поход в магазин через парк.

На втором месте по важности находится питание. То самое, что необходимо контролировать. Без сбалансированного питания можно получить высокий холестерин, ожирение или вовсе недостаток каких-либо нутриентов. Особенно этому подвержены люди, старше сорока лет. Для контроля питания рекомендуется соблюдение суточной нормы белков, жиров и углеводов. Особенно стоит уделить внимание белкам, так как с возрастом мышечная масса начинает уменьшаться. Рекомендуется в каждый приём пищи потреблять не менее 20-25 грамм белка.

Третьим обязательным правилом при «омоложении» организма необходимо установить спорт. Рекомендуется посещать спортивный зал не менее трёх раз в неделю. Также не стоит забывать и о кардио-тренировках, которые можно выполнять как на тренажёрах, так и на улице.

Четвертое место занимает здоровье кишечника, так как в нём находится более 70% клеток, играющих важную роль для деятельности иммунной системы человека. Именно поэтому кишечную микрофлору необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Для этого стоит отказаться от потребления алкоголя и табачных изделий.

Пятым правилом стало поддержание мозговой активности во избежание возрастных когнитивных проблем. Для профилактики развития слабоумия необходимо регулярно решать кроссворды, судоку и логические задачи. Благодаря этим упражнениям мозг человека остаётся «молодым» примерно на десять лет.