Ветеринары объяснили, почему нужно обязательно чистить зубы домашним животным

Во рту находится множество опасных микробов, поэтому соблюдение гигиены жизненно необходимо.

Чистить зубы домашним животным обязательно нужно, поскольку в противном случае у них разовьется пародонтоз. Это заболевание может вызвать проблемы с сердечно-сосудистой системой, почками, суставами, органами дыхания, обменом веществ. Оно ослабляет иммунитет, приводит к раку и это далеко не полный список неприятностей, которые возникают у домашних питомцев, если им не чистить зубы. Ветеринары объяснили, что хозяева котов и собак, не оказывающие должного внимания гигиене полости рта животных – это настоящие преступники. Они наносят вред не только домашним питомцам, но даже себе и детям.

Коты и собаки чаще всего контактируют с самыми младшими членами семьи. Именно ребенок в первую очередь становится жертвой халатности родителей. Если не чистить зубы домашним животным, то опасные бактерии могут передаться детям. Неокрепший организм малышей нередко не справляется с инфекциями и возникают серьезные осложнения заболеваний.

Чистка зубов домашним животным спасет их и людей от массы бед, поэтому не стоит пренебрегать этой процедурой. Справедливости ради нужно отметить, что проводить подобные манипуляции с кошками и собаками достаточно непросто. Тут нужна сноровка, а в некоторых случаях специальные инструменты и знания. Поэтому логичнее обращаться за помощью к ветеринарам, если самостоятельно выполнить необходимые процедуры не получается.