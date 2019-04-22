Мясоедам на заметку: Почему нельзя отказываться от капусты

Сегодня, 20:52 \\ Здоровье

Этот овощ укрепляет иммунитет, сохраняет здоровье кожи и улучшает работу головного мозга.

Капуста считается одним из самых питательных продуктов в мире. Всего одна тарелка растения обеспечивает организм витаминами C на 100% и A на 200% от дневной нормы. Диетологи объяснили, почему нельзя отказываться от капусты и как полюбить этот овощ. Растение укрепляет кости. Те, кто неоднократно ломал руки или ноги просто обязаны ввести ее в рацион. Капуста хороша для костей из-за витамина K. Регулярно употребляя её можно избежать остеопороза. Капуста – это мощный антиоксидант, она уменьшает воспаление, предотвращает преждевременное старение и развитие хронических заболеваний. Овощ помогает организму в борьбе с бактериями.

Капуста снижает уровень холестерина в крови. Она не дает артериям портится и поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Растение содержит природные соединения, помогающие противостоять раку. Согласно статистике британских клиник, при регулярном употреблении капусты риск развития онкологии снижается на 33%. Овощ хорошо влияет на зрение. В нём содержится зеаксантин и лютеин – антиоксиданты, защищающие сетчатку глаза и хрусталик. Капуста спасёт от катаракты и сделает зрение более отчетливым. В одной порции растения всего 10-30 калорий, поэтому от нее не наберешь лишние килограммы.

Диетологи рекомендуют описанные положительные свойства капусты взять на заметку прежде всего мясоедам. Зачастую любители куриных грудок пренебрежительно относятся к растительной пище, а это плохо влияет на их здоровье.

Не обязательно есть одну капусту, её можно подавать на завтрак, например, к омлету. Вечером она подойдет к овсяной каше. Овощ добавляют в салаты с оливковым маслом и тушат. Все виды капусты: белокочанная, брокколи, цветная, брюссельская оказывают пользу организму, поэтому не стоит пренебрегать этим продуктом.

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Автор - Николай Самойлов
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