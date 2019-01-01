Мысли о еде не дают покоя: Эксперты рассказали, почему диеты не помогают людям с лишним весом

Сегодня, 11:00 \\ Здоровье

75% людей после диеты набирают вес в два раза быстрее. Аппетит растёт, а человек теряет над собой контроль.

Ожирение стало повсеместной проблемой в современном мире, огромная часть населения страдает от данного заболевания. При этом многие не понимают, по какой именно причине не худеют, и продолжают издеваться над своим организмом многочисленными, изнуряющими диетами. 

На этот раз эксперты рассказали, почему людям с лишним весом диеты не помогают, а если и есть эффект, то радость длится недолго. Это связано с тем, что мысли о еде не дают покоя — человек, как отмечают медики, чувствует острую необходимость в том, чего был лишён.

Даже в том случае, если он не особенно в этом нуждается, мозг убедит, что организму вновь нужна подпитка в виде запрещённых продуктов. Когда у человека хорошая сила воли, он может держаться во время диеты, но после её окончания набрасывается на запретную пищу, теряя над собой контроль.

В результате 40 исследований стало ясно: 75% людей, которые были ограничены в питании, после окончания диеты набирали вес в два раза быстрее. С каждым разом показатели становятся всё хуже. 

Организм получает полезные вещества в необходимом объёме, но вся польза омрачается стрессом и возрастающим аппетитом, который человек не может контролировать. Негативный эффект увеличивается, когда человек переключается с одной диеты на другую.

Также было не раз доказано, что еда после длительного перерыва становится вкуснее, поскольку нет пресыщения — это тоже играет важную роль. Люди с лишним весом постоянно находятся в ожидании: они ждут окончания диеты, чтобы снова есть то, что нельзя. 

Если есть желание похудеть, то не стоит травмировать организм массовыми ограничениями. Вероятно, это не даст никакого результата, чего нельзя сказать о постепенном переходе. Если вредные продукты питания убирать по одному, то психика не будет рьяно сопротивляться. 

Такой метод является медленным, и результат кажется далеко, но зато он лишает риска набрать ещё больше лишних килограммов, чем было до этого. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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