20-дневний отпуск продлит жизнь и сделает старость счастливой

Сегодня, 14:40 \\ Здоровье

Нерегулярный отдых может привести к летальному исходу от сердечных заболеваний.

Все знают, что для хорошего самочувствия необходим отдых. Однако, исследователи из Университета штата Огайо провели опыт и доказали, что отдых должен быть нормированным. По их словам, 20-дневний отпуск продлит жизнь и сделает старость счастливой, но большее количество может спровоцировать стресс.  

В ходе исследования учёные задействовали женщин в возрасте от 30 до 60 лет, которым устроили полноценный отдых в Калифорнии. От подопытных потребовалось сдать кровь вначале отпуска и в конце, а также в течении года ответить на ряд вопросов касательно самочувствия. Эксперимент показал, что за первые семь дней женщины избавились от чувства тревоги и стресса. Таким образом учёные зафиксировали улучшение работы иммунной системы и здоровый сон. Данные изменения влияют на память и внимательность человека, а также снижают риск развития слабоумия.

Кроме того, к концу отдыха у дам был зафиксирован низкий уровень биомаркеров, отвечающих за старение организма. По словам учёных, эффект сохранялся 10 месяцев спустя. Спустя два года было проведено исследование с отдыхом в 4 дня, но даже оно показало положительный эффект на организм.

В свою очередь, специалисты из Университета Хельсинки заявили, что нерегулярный отдых менее трёх недель в году может привести к преждевременной смерти от инфаркта и инсульта. Подытожив данные учёные посоветовали занимать спортом, придерживаться здорового питания и заняться медитацией.

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Автор - Юлия Брик
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