Ягоды сушеной голубики помогут наладить обмен веществ и предотвратить диабет

Сегодня, 18:02 \\ Здоровье

Употреблять голубику нужно только в сочетании со спортом и правильным питанием.

Неоднократно учёные проводили эксперименты в поисках безвредного средства для улучшения метаболизма. Однако, только после проведённого на полных людях исследования, они обнаружили, что ягоды сушеной голубики помогут наладить не только обмен веществ, но и предотвратить диабет. Кроме того, если употреблять не менее 150 грамм продукта в день, то можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний от 12% до 15%. Такой метод может стать отличной заменой сотни лекарственных препаратов, которые негативно влияют на внутренние органы человека.

Увеличение объёма жировой ткани в области талии, а также нарушения жирового и углеводного обмена в организме — это последствия неправильного обмена веществ. При длительном бездействии недуг может спровоцировать развитие диабета 2 типа и сердечно-сосудистые болезни. По словам Эйдена Кэссиди из Университет Восточной Англии, принимать сушеную голубику необходимо в сочетании с физическими нагрузками и правильным питанием. Польза ягоды заключается в содержании флавоноидов антоцианов, которые окрашивают её в синий цвет и оказывают противовоспалительное и антиоксидантное воздействие на организм человека.

Исследование показало, что если употреблять голубики на протяжении полугода, то можно повысить работу сердечно сосудистой системы и избавиться от запоров.

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Автор - Юлия Брик
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