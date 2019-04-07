«Лечить» энцефалит витаминами: Российские врачи заявили о пользе клещей для человека

Сегодня, 13:59 \\ Здоровье

Призывают отказаться от традиционных методов. Укусы насекомых ведут к глухоте, слепоте и инвалидности. 

В самый разгар брачного периода у клещей российские врачи делают страшный для общества вывод. Они заявили о пользе клещей для человека, когда на протяжении многих лет медицина спасает людей от смертельных укусов насекомых. Болезнь влечёт за собой тяжёлые последствия: инвалидность, нарушение психики, ослабление зрения и слуха. 

В свете всего этого заявление заслуженного врача РФ Натальи Толоконской кажется немыслимым. Она советует уйти от традиционных методов и начать «лечить» энцефалит витаминами. Жена бывшего губернатора Красноярского края убеждена, что таким образом обеспечивается широкая безболезненная естественная иммунизация ко всем клещевым инфекциям.

При этом она не основывается на конкретных научных исследованиях, которые могли бы подтвердить, что через определённое время человеку станет лучше. Это напоминает эксперимент, результат которого пока неизвестен, но в любом случае так рисковать здоровьем людей нельзя.

Кроме того, возникает вопрос: для чего лечить такое опасное заболевание как энцефалит витаминами, если есть действенные и проверенные методы. Они безотказно работали на протяжении долгих лет и защищали людей от болезни, а гарантии того, что гомеопатия даст эффект, у врачей нет.

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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