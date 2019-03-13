Дёшево и быстро! Эксперт Минздрава рассказал, как бросить курить

Человек должен самостоятельно осознать наносимый табаком вред.

В канун 31 мая, эксперт Минздрава России рассказал, как дёшево, быстро, а главное безвозвратно бросить курить. Виктор Зыков подчеркнул, что самым главным фактором в отказе от сигарет является желание самого курильщика. То есть без силы воли ничего не получится.

Зыков является членом Координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ. По его словам, человек не бросит курить пока сам не осознает пагубное влияние табака на организм. В 21 веке есть множество способов отказаться от сигарет, в их числе и медицинская помощь. Курение — это зависимость, поэтому обратившись в больницу пациент получает список обязательных лекарственных препаратов, а также психологическую поддержку. Зыков не отрицает того, что в момент отказа от курения, человеку крайне важна моральная помощь, ведь организм переживает стресс. Однако, он посоветовал курильщикам отказываться от привычки самостоятельно. Так человек воспитывает в себе силу воли, восстанавливая потерянное здоровье.

Ранее эксперт выступил от лица министерства здравоохранения России с просьбой запрета курения кальянов в ресторанах страны. Он уверен, что кальян — это не здоровая замена сигаретам, а скорее наоборот. Всё дело в колбах и шахтах курительного аппарата, где со временем накапливаются тысячи опасных микробов.