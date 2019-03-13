Дёшево и быстро! Эксперт Минздрава рассказал, как бросить курить

Сегодня, 11:24 \\ Здоровье

Человек должен самостоятельно осознать наносимый табаком вред.

В канун 31 мая, эксперт Минздрава России рассказал, как дёшево, быстро, а главное безвозвратно бросить курить. Виктор Зыков подчеркнул, что самым главным фактором в отказе от сигарет является желание самого курильщика. То есть без силы воли ничего не получится.

Зыков является членом Координационного совета по борьбе против табака при министерстве здравоохранения РФ. По его словам, человек не бросит курить пока сам не осознает пагубное влияние табака на организм. В 21 веке есть множество способов отказаться от сигарет, в их числе и медицинская помощь. Курение — это зависимость, поэтому обратившись в больницу пациент получает список обязательных лекарственных препаратов, а также психологическую поддержку. Зыков не отрицает того, что в момент отказа от курения, человеку крайне важна моральная помощь, ведь организм переживает стресс. Однако, он посоветовал курильщикам отказываться от привычки самостоятельно. Так человек воспитывает в себе силу воли, восстанавливая потерянное здоровье.

Ранее эксперт выступил от лица министерства здравоохранения России с просьбой запрета курения кальянов в ресторанах страны. Он уверен, что кальян — это не здоровая замена сигаретам, а скорее наоборот. Всё дело в колбах и шахтах курительного аппарата, где со временем накапливаются тысячи опасных микробов.

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Брик
Главное за неделю

«Извините, но у вас Huawei»

Пользователи в недоумении от сбоев в работе своих смартфонов.

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

Взрыв древних звезд сделал человека прямоходящим – Ученые

7 млн лет назад космический взрыв привел к пожарам, которые потребовали от человека...

Кишечник влияет на тревогу: Найден способ уменьшить сильные переживания

Кишечные бактерии могут влиять на психологическое состояние, а чтобы уменьшить...

Вулканы на Плутоне извергают воду

Об этом говорит недавняя тектоническая активность.

Медики назвали лучшую диету для гипертоников

Больным гипертонией рекомендуется исключить из рациона красное мясо, жирную молочку...

Занесли астероиды? В Африке нашли внеземное вещество возрастом 3,3 млрд лет

Такие же молекулы существуют только в космосе, поэтому учёные предполагают, что вещество...

«Как Honor 20, но дешевле»: Блогер назвал сильные стороны Huawei P20 Lite

Внешние сходства новинки Huawei 2019 года и смартфона Honor 20 и Honor 30 неоспоримы....

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

Марс «озолотит» Землю: Учёные предрекают войну бизнеса из-за «космического золота»

Обнаруженные полезные ископаемые на «красной планете» станут «яблоком раздора».

Фото ожидаемой тёмной темы в iOS 13 неожиданно «слили» в Сеть

Тёмная тема экономит заряд и бережёт зрение. Сервисы «Найти друзей» и «Найти iPhone»...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ