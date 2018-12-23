Стоматологи: банановая кожура и чайное дерево помогут отбелить зубы

Ученые обнаружили, что дома вы можете отбелить зубы на 4 оттенка. Это довольно хороший результат с использованием подручных средств.

Многие используют для отбеливания зубов профессиональные косметические средства, такие как пасты, отбеливающие полоски и отбеливающие ручки, в состав которых входит перекись водорода или перекись карбамида.

Стоматологами были выявлены наиболее эффективные методы отбеливания зубов, без применения химических средств, а лишь натуральных ингредиентов. Одним из первых по эффективности является банановая кожура.

Для отбеливания необходимо втереть внутреннюю часть кожуры в поверхность зубов и оставить на 5-7 минут. После этого обязательно необходимо почистить зубы. Этот метод может использоваться довольно часто. Полезные вещества, найденные в банане, помогают удалить налет и сохранить естественный цвет эмали.

Один из экспериментаторов поделился своим впечатлением: «Я чувствовал себя как абориген, думаю, они чистили зубы таким образом. Чувство было великолепным: зубы были чистыми. Дискомфорт во время использования состоял в том, что банан застревает между зубами, и после этого вы должны тщательно чистить зубы». Вывод: зубы стали немного светлее, желтый оттенок исчез.

Масло чайного дерева является самым эффективным известным средством для отбеливания зубов в домашних условиях. Масло можно использовать для ежедневного полоскания рта (5 капель 100% чистого масла чайного дерева, разведенного в 1/2 стакана воды). Для дополнительного отбеливания эмали можно почистить зубы 1 каплей масла, но этот метод нельзя использовать более 1–2 раз в неделю. Благодаря своим антибактериальным свойствам, масло успешно применяется в косметологии и стоматологии.

Человек, испробовавших этот метод на себе рассказал о некоторых нюансах: «Первое использование масла вызвало у меня раздражение. В первые дни все покраснело вокруг рта, но через какое-то время оно исчезло. Поэтому лучше всего сначала проверить возможные аллергические реакции. Преимущества: приятный вкус, свежее дыхание. Способ мне понравился, я могу продолжать применять масло, но только в профилактических целях. Я не заметил сильного эффекта, но результат был» Вывод: этот метод более эффективен, чем использование банановой кожуры, цвет стал ярче.