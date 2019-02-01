Ученые составили правила, которые защитят рассудок от негативного влияния соцсетей

Ученые считают, что соцсети могут оказывать на рассудок человека негативное влияние и вводить его в состояние депрессии. Чтобы избежать подобного развития сценария, специалисты составили правила, которые защитят людей от нежелательных последствий пребывания в пространстве соцсетей.

Ученые утверждают, что пассивный просмотр ленты в Инстагарме, Фейсбуке или других соцсетя ведет к ухудшению эмоционального состояния. В этом случае вероятность развития депрессии увеличивается на 30%.

Однако специалисты составили правила, которые помогут защитить рассудок от негативного влияния виртуального мира. Автором основных разработок в данном вопросе стала Елена Кечманович, которая является профессором психологии в Джорджтаунском университете, информирует «КП».

Для того чтобы избежать негативного влияния от соцсетей, необходимо в них вести себя активно: публиковать посты, оставлять комментарии под фото- и видеоматериалом других пользователей. Данную рекомендацию поддержали ученые Университета Питтсбурга, которые установили, что пассивность в соцсетях чревата развитием депрессии.

Также сохранить рассудок в норме поможет осознание того, для чего человек просматривает ленту. Ученые объясняют, что простое пролистывание ленты – это плохой знак. Онлайн хорош для общения на расстоянии, в противном случае он не должен заменять реальное общение.

Помимо всего прочего, ученые советуют не пользоваться телефоном во время общения с семьей, друзьями и тем более с детьми. Это тренирует силу воли, подчеркивает культуру общения, а также демонстрирует уважение по отношению к собеседнику.