Ученые: дети, которых дразнят из-за полноты, набирают вес еще быстрее

Сегодня, 02:41 \\ Здоровье

Американские ученые развеяли миф о том, что дети, которых дразнят из-за полноты, худеют быстрее благодаря появляющейся мотивации. В реальности все оказалось наоборот – дети набирают вес еще быстрее, вплоть до 20 кг. за год.

 Исследования ученых из США показали, что дети, которые подвергаются критическим насмешкам со стороны сверстников, из-за большой массы тела набирают вес еще быстрее. У тех же, кого не дразнят, ситуация остается обычно стабильной, и резких скачков с переменой веса не наблюдается.

Если полного детей обижают и дразнят, то, по оценкам ученых, их вес увеличивается на 33%. Ежегодно они могут набирать на 20 кг. больше относительно тех, кого не обижают из-за полноты.

Исследования ученых являются важным открытием, так как ранее бытовало мнение, что обидные выпады и фразы со стороны сверстников мотивировали полных детей к похудению. Однако по факту ситуация оказалась диаметрально противоположной.

Специалисты предполагают, что набор веса происходит из-за того, что ребенок старается избавиться от стресса, заедая его. Сладости и вредная пища не надолго поднимают настроение, но ситуация с весом только усугубляется.

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Автор - Мария Титова
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