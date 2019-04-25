ТОП-5 советов: Как похудеть с любимыми продуктами

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Для этого не нужно отказываться ни от одного из блюд и изнурять организм физическими упражнениями.

Летом многие хотят иметь красивую фигуру и избавиться от лишних килограммов, набранных за зиму. Генетик Джайлс Йео составил ТОП-5 советов о том, как похудеть с любимыми продуктами, выглядеть привлекательно, затрачивая на это минимум усилий. Первое правило гласит: нужно ограничивать количество принимаемой пищи. При этом не требуется отказываться от углеводов, сладостей и мучного. Достаточно просто меньше есть и всё. Требуется сократить порции мяса, шпината, брокколи и прочих продуктов. Согласно второму правилу, ни в коем разе нельзя исключать из рациона жиры, углеводы или белки. Все они должны присутствовать в пище, но в ограниченных количествах.

Третье правило: требуется употреблять еду, которая долго переваривается. Для этого нужно включить в рацион продукты, богатые клетчаткой. Желательно есть фасоль, горох, много овощей. Между завтраком и обедом должен проходить временной интервал длительностью 12 часов, во время которого допускается пить воду, травяной или черный чай.

Четвертый совет: не избегать ненасыщенных жиров. Они содержатся в орехах, авокадо, оливковом масле. Как правило, ненасыщенные жиры поступают в организм из растительных источников. Не стоит отказываться от сыра и миндаля. Они полезны для кишечника.

Пятая рекомендация: не нужно боятся еды. Многие пренебрежительно относятся к пище, не желая набирать лишние килограммы. Делать это нельзя, поскольку у человека создается отрицательное отношение к перекусам, и он находится в постоянном стрессе. Генетик советует относиться к себе с любовью и игнорировать любые наставления, вызывающие плохое самочувствие.

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Автор - Николай Самойлов
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