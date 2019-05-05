Могут испортить жизнь: Психологи рассказали о вреде антидепрессантов

Сегодня, 05:00 \\ Здоровье

Таблетки для поднятия настроения наносят мощный удар по здоровью, и не все способны от него оправиться.

Королевская коллегия психиатров Великобритании предупредила пациентов об опасности антидепрессантов, принимаемых некоторыми больными годами. Эти препараты действительно хорошо справляются с упадническими мыслями, но имеют множество побочных эффектов и могут испортить жизнь человеку. Стоит отметить, при регулярном употреблении антидепрессантов, возникает зависимость, как от наркотиков. Человек не представляет существование без очередной «дозы». Помимо этого, препараты способны вызвать плохое самочувствие, головокружение, тошноту, слабость.

Психологи рассказали о вреде антидепрессантов и способах снижения рисков развития побочных эффектов. Прежде всего следует исключить самолечение. Только опытный врач может назначать препараты и срок их приёма. Чересчур большие дозировки и время употребления способны лекарство превратить в яд. Антидепрессанты влияют на психическую активность, аппетит, сон и мозг.

Речь идет о мощных препаратах, способных улучшить или ухудшить состояние больного в зависимости от правильности приёма. Эти лекарства прописывают при наличии тоски, апатии, тревоги. На первом этапе они делают человека более бодрым, но, если приём затягивается, могут оказать обратный эффект и непредсказуемые последствия, вплоть до сумасшествия.

Поэтому употреблять антидепрессанты нужно аккуратно, прислушиваясь к рекомендациям специалистов. Иначе велика вероятность превратиться в «наркомана», зависящего от таблеток для поднятия настроения.

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Автор - Николай Самойлов
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