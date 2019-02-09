Слабые кости – бич XXI века: Врачи рассказали, как снизить риск развития остеопороза

Переломы рук и ног в наше время встречаются нередко, а всё из-за неправильного образа жизни.

Сотрудники Университета Миссисипи провели исследование с участием 200 человек возрастом от 35 до 50 лет. Они обнаружили, что у львиной доли испытуемых есть нарушения в опорно-двигательном аппарате. По статистике, в мире у миллионов пациентов диагностируют остеопороз. Врачи заявляют, что слабые кости — это бич XXI века. Хрупкие бедра и поясничный отдел подвержены переломам. Из-за повреждений костей 50% пациентов теряют трудоспособность. Врачи рассказали, как снизить риск развития остеопороза, укрепить организм и чувствовать себя хорошо.

В наше время всё чаще встречаются люди со слабыми костями. Причины данной проблемы — снижение физической активности населения Земли и неправильное питание. Доктор Форд заявил, что переломы чаще всего случаются из-за нехватки кальция и витамина D. Во избежание неприятностей следует употреблять три раза в неделю молочные продукты. Витамином D богаты тунец, лосось, яйца, угорь, сардина и говяжья печень. Эти продукты нужно взять на вооружение людям с ломкими костями.

В качестве профилактики остеопороза требуется выполнять упражнения с отягчениями. Для этих целей лучше всего подойдут приседания со штангой на плечах, становая тяга и жим лёжа. Помимо этого, пользу окажут бег трусцой, ходьба и танцы. Езда на велосипеде хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему, но не оказывает воздействия на кости из-за отсутствия упражнений, действующих против силы тяжести.

Согласно статистике Университета Миссисипи, у 33% мужчин в возрасте от 35 до 50 лет есть предрасположенность к развитию остеопороза. Этот недуг характеризуется нехваткой кальция. В результате чего кости теряют плотность и разрушаются.