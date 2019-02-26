Нужна анемия? Медики назвали минимальное количество бананов в день

Норма составляет 4700 мг. Содержит калий, углеводы и железо. Потреблять больше нормы не рекомендуется из-за радиации.

Люди потребляют бананы в небольших количествах, не зная, что нехватка фрукта может привести к нежелательным последствиям. Медики назвали норму бананов для здорового человека в день. Они отметили, что минимальное количество должно составлять 4700 мг ежедневно. В современном мире человек потребляет в два раза меньше.

Польза бананов связана с тем, что они содержат большое количество калия, углеводов и железа. Например, калий позволяет сердечно-сосудистой системе нормально функционировать, а железо насыщает кровь и улучшает кроветворную функцию организма. Медики советуют съедать норму, если не нужна анемия или гипертония.

Если количество калия будет недостаточным, то по определённым симптомам можно это определить. Среди них стоит отметить высокое артериальное давление, судороги и нестабильный сердечный ритм. Судороги вызваны невозможностью мышц расслабиться, в результате чего они остаются сокращёнными.

Кстати говоря, здесь стоит быть осторожными, поскольку почти все сорта бананов являются радиоактивными. Также большинство из них не пригодны для пищи. Только 6 видов бананов можно есть. К ним стоит отнести Раджапури, Майсур и Кавендиш.