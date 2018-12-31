Пострадают сердце и мозг – Дефицит йода ведёт к серьёзным проблемам

Сегодня, 10:08 \\ Здоровье

Об этом рассказали российские медики. Также опасен дефицит микроэлемента для женщин во время беременности.

 В России недостаток йода является проблемой всех регионов. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. В связи со сложившейся ситуацией Министерство здравоохранения разработало законопроект, согласно которому в стране будут приняты меры по всеобщему йодированию поваренной соли.

Дефицит йода в организме ведёт к серьёзным проблемам. Он приводит к таким опасным последствиям как умственная отсталость, врождённые пороки и невынашивание плода при беременности, заболевания сердечно-сосудистой системы. Также дефицит микроэлемента увеличивает риск возникновения радиационно-индуцированного рака. В общем больше всего пострадают сердце и мозг. Кроме этого недостаток йода в организме ребёнка ведёт к снижению успеваемости в в школе, а у взрослых к снижению продуктивности.

Однако медики утверждают, что болезни связанные с дефицитом йода могут быть полностью предотвратимы, если микроэлемент начнёт поступать в организм. Также они назвали продукты богатые йодом и которые необходимо включить в рацион при дефиците микроэлемента. Среди них: йодированная соль, морская капуста, петрушка, фасоль, сёмга, креветки, куриные яйца и грудка индейки.

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Автор - Катерина Рождественская
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