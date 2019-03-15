Как не «завалить» ЕГЭ? Психолог рассказала, что поможет избавиться от стресса перед экзаменом

Режим дня и правильное питание, а также небольшие перерывы между занятиями помогут почувствовать себя увереннее.

Выпускные экзамены для многих школьников и родителей становятся настоящей трагедией: очень трудно справиться с волнением и преодолеть страхи. Психолог рассказала, что поможет избавиться от стресса перед экзаменом. В числе главных факторов она назвала такой как необходимость разговаривать с родителями — они должны объяснить своим детям, что это один из жизненных этапов, но он в любом случае не является определяющим.

Также стоит не забывать о том, что режим дня и правильное питание помогут не «завалить» ЕГЭ. Дело в том, что усталость накапливается и впоследствии может «вылиться» на экзамене. Экспертами не раз было доказано, что сон имеет разную пользу в зависимости от времени суток: дневной сон не равен ночному, поэтому ложиться желательно в 9-10 вечера.

К тому же были и такие советы: не пытаться выучить материал за одну ночь, не прибегать к лекарствам в случае сильного стресса и чередовать подготовку с отдыхом — каждый 40-50 минут у человека должен быть перерыв в занятиях.

Кроме того, ребёнку нужна поддержка. Психологи говорят о том, что дети, которые чувствуют себя обязанными перед родителями и обществом, сдают экзамены намного хуже. Это связано с тем, что ими движет чувство страха перед последствиями. По сути дети боятся не экзамена, а того, что за ним последует: если им постоянно говорят, что их ждёт ужасное будущее, то они вообще не видят выхода из такой ситуации.