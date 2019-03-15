Как не «завалить» ЕГЭ? Психолог рассказала, что поможет избавиться от стресса перед экзаменом

Сегодня, 08:39 \\ Здоровье

Режим дня и правильное питание, а также небольшие перерывы между занятиями помогут почувствовать себя увереннее.

Выпускные экзамены для многих школьников и родителей становятся настоящей трагедией: очень трудно справиться с волнением и преодолеть страхи. Психолог рассказала, что поможет избавиться от стресса перед экзаменом. В числе главных факторов она назвала такой как необходимость разговаривать с родителями — они должны объяснить своим детям, что это один из жизненных этапов, но он в любом случае не является определяющим.

Также стоит не забывать о том, что режим дня и правильное питание помогут не «завалить» ЕГЭ. Дело в том, что усталость накапливается и впоследствии может «вылиться» на экзамене. Экспертами не раз было доказано, что сон имеет разную пользу в зависимости от времени суток: дневной сон не равен ночному, поэтому ложиться желательно в 9-10 вечера.

К тому же были и такие советы: не пытаться выучить материал за одну ночь, не прибегать к лекарствам в случае сильного стресса и чередовать подготовку с отдыхом — каждый 40-50 минут у человека должен быть перерыв в занятиях.

Кроме того, ребёнку нужна поддержка. Психологи говорят о том, что дети, которые чувствуют себя обязанными перед родителями и обществом, сдают экзамены намного хуже. Это связано с тем, что ими движет чувство страха перед последствиями. По сути дети боятся не экзамена, а того, что за ним последует: если им постоянно говорят, что их ждёт ужасное будущее, то они вообще не видят выхода из такой ситуации.

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Мелешенский
Главное за неделю

«Извините, но у вас Huawei»

Пользователи в недоумении от сбоев в работе своих смартфонов.

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

Взрыв древних звезд сделал человека прямоходящим – Ученые

7 млн лет назад космический взрыв привел к пожарам, которые потребовали от человека...

Кишечник влияет на тревогу: Найден способ уменьшить сильные переживания

Кишечные бактерии могут влиять на психологическое состояние, а чтобы уменьшить...

Бесплатное лечение: Японские врачи рассказали о способе понижения артериального давления

Нормальному давлению способствует правильный распорядок употребления воды.

Медики назвали лучшую диету для гипертоников

Больным гипертонией рекомендуется исключить из рациона красное мясо, жирную молочку...

Рекордная скорость: Все восемь ядер процессора Intel Core i9-9900KS работают на частоте 5 ГГц

Самый быстрый игровой процессор в мире стал ещё производительнее.

Занесли астероиды? В Африке нашли внеземное вещество возрастом 3,3 млрд лет

Такие же молекулы существуют только в космосе, поэтому учёные предполагают, что вещество...

Сверхзвуковой метеорит «нанёс удар» по Австралии с силой ядерной бомбы

Он взорвался на южном побережье, выделив в атмосферу 1600 тонн вещества в тротиловом...

Не рой другому яму: Huawei и Aptoide превзойдёт Play Market и AppStore

Google неумышленно подтолкнёт разработчиков к новым поискам магазина приложений и ОС, а в...

Мазохизм за $2000: В MacOS найдена критическая уязвимость

Решать проблему пока не спешат разработчики, говорит AppleInsider, сообщая о критической...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ