Бананы и ягоды помогут с лёгкостью пережить смену часовых поясов во время летних перелётов на отдых.

Во время приближающихся отпусков многие направятся за границу. Длительные перелёты и смена часовых поясов негативно сказываются на здоровье. Адаптация может занять несколько дней, что значительно испортит впечатления от отдыха.

Головная боль и тошнота от перелетов может уйти посредством выполнения простых упражнений. Новое исследование специалистов из Университета Аризоны показало, что физические упражнения могут сдвигать биоритмы человека и помогать переносить смену часовых поясов, в зависимости от времени проведения тренировки.

Тренировка, проведенная в 7 утра или с 13 по 16 часов, помогает сдвинуть биоритмы к более раннему времени, тогда как вечерние тренировки в 19 по 22 часов приспосабливают организм к более позднему времени. Исследования показали одинаковые результаты у обеих полов.

По словам специалистов, организм акклиматизируется при получении питания в соответствии с определенным часовым поясом. Со сменой часовых поясов наш организм не способен так быстро адаптироваться к новому циклу. В дополнении к тренировкам необходимо подготовить организм правильной диетой. Врачи назвали 4 важных продукта для отпуска, которые сгладят трудности перелёта и смены часовых поясов.