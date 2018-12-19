Врачи назвали 4 важных продукта для отпуска

Сегодня, 05:00 \\ Здоровье

Бананы и ягоды помогут с лёгкостью пережить смену часовых поясов во время летних перелётов на отдых.

Во время приближающихся отпусков многие направятся за границу. Длительные перелёты и смена часовых поясов негативно сказываются на здоровье. Адаптация может занять несколько дней, что значительно испортит впечатления от отдыха.

Головная боль и тошнота от перелетов может уйти посредством выполнения простых упражнений. Новое исследование специалистов из Университета Аризоны показало, что физические упражнения могут сдвигать биоритмы человека и помогать переносить смену часовых поясов, в зависимости от времени проведения тренировки.

Тренировка, проведенная в 7 утра или с 13 по 16 часов, помогает сдвинуть биоритмы к более раннему времени, тогда как вечерние тренировки в 19 по 22 часов приспосабливают организм к более позднему времени. Исследования показали одинаковые результаты у обеих полов.

По словам специалистов, организм акклиматизируется при получении питания в соответствии с определенным часовым поясом. Со сменой часовых поясов наш организм не способен так быстро адаптироваться к новому циклу. В дополнении к тренировкам необходимо подготовить организм правильной диетой. Врачи назвали 4 важных продукта для отпуска, которые сгладят трудности перелёта и смены часовых поясов.

  1. Лимон. Вода с соком лимона насыщена антиоксидантами, которые не только омолаживают кожу и организм, но и помогают приспособиться к новому ритму.
  2. Банан. Содержащийся в бананах триптофан помогает сохранить нормальный уровень серотонина в теле, что способствует успокоению нервной системы.
  3. Имбирь. Содержащиеся в имбире вещества помогают справиться с неизменными спутниками путешествий — тошнотой и расстройствами желудка. Ломтики имбиря можно принимать как в свежем виде, так и добавляя его в напитки.
  4. Ягоды годжи. Умеренный приём ягод годжи улучшает качество сна. Однако, необходимо употреблять не больше 10 ягод в день.
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Автор - Олег Некрасов
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