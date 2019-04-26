Насмешки над полными детьми приводят к набору веса

Моральные издевательства над подростками с лишним весом могут привести к серьёзной болезни или даже смерти.

Доцент кафедры клинической психологии Университета медицины в штате Мэриленд Наташа Швей объяснила, как нужно общаться с детьми с избыточной массой тела. Обычно сверстники издеваются над такими ребятами, придумывая им неприятные прозвища. Делать это категорически запрещается, поскольку такое поведение может сломать человеку жизнь и даже привести к трагедии. Психологи провели эксперимент с участием детей возрастом от восьми до 15 лет. В ходе исследования выяснилось, что вес ребят, над которыми насмехались ровесники, увеличился на 33-91% интенсивнее, нежели у тех, кому больше повезло с приятелями.

Эксперимент доказал, что издевательства над полными детьми вгоняют их в глубокую депрессию. Нередко избежать стресса они стараются с помощью продуктов питания. В сознании ребят с лишним весом закрадывается мысль о невозможности ничего изменить, и они теряют вкус к жизни. Вместо того, чтобы сесть на диету, заняться спортом, найти увлечение по душе и решить проблемы, полные дети замыкаются в себе. Они начинают всё больше употреблять различных пирожков, запивая их сладкими газированными напитками.

Подобный образ жизни отнюдь не приводит к здоровью. Наоборот, у полных детей развиваются серьёзные заболевания сердечно-сосудистой системы, а в некоторых случаях диагностируются даже отклонения в развитии психики.

Поэтому требуется не насмехаться над людьми с лишним весом, а помочь им избавиться от избыточных килограммов. Сделать это лучше всего собственным примером. Подавать его должны родители и друзья. Если близкие постоянно критикуют ребенка, а сами ведут нездоровый образ жизни, забыв о физкультуре, употребляя жирную пищу и пиво, то ничем хорошим это не закончится. Скорее всего, ребенок будет копировать поведение родителей и приятелей. Встречаются исключения, но гораздо реже, чем классические случаи.

Поэтому полных детей не нужно ругать или смеяться над ними. Им необходимо объяснить, что злоупотреблять пищей вредно для их здоровья, а убедить их изменить неправильный подход к жизни можно только личным примером.