Насмешки над полными детьми приводят к набору веса

Сегодня, 15:45 \\ Здоровье

Моральные издевательства над подростками с лишним весом могут привести к серьёзной болезни или даже смерти.

Доцент кафедры клинической психологии Университета медицины в штате Мэриленд Наташа Швей объяснила, как нужно общаться с детьми с избыточной массой тела. Обычно сверстники издеваются над такими ребятами, придумывая им неприятные прозвища. Делать это категорически запрещается, поскольку такое поведение может сломать человеку жизнь и даже привести к трагедии. Психологи провели эксперимент с участием детей возрастом от восьми до 15 лет. В ходе исследования выяснилось, что вес ребят, над которыми насмехались ровесники, увеличился на 33-91% интенсивнее, нежели у тех, кому больше повезло с приятелями.

Эксперимент доказал, что издевательства над полными детьми вгоняют их в глубокую депрессию. Нередко избежать стресса они стараются с помощью продуктов питания. В сознании ребят с лишним весом закрадывается мысль о невозможности ничего изменить, и они теряют вкус к жизни. Вместо того, чтобы сесть на диету, заняться спортом, найти увлечение по душе и решить проблемы, полные дети замыкаются в себе. Они начинают всё больше употреблять различных пирожков, запивая их сладкими газированными напитками.

Подобный образ жизни отнюдь не приводит к здоровью. Наоборот, у полных детей развиваются серьёзные заболевания сердечно-сосудистой системы, а в некоторых случаях диагностируются даже отклонения в развитии психики.

Поэтому требуется не насмехаться над людьми с лишним весом, а помочь им избавиться от избыточных килограммов. Сделать это лучше всего собственным примером. Подавать его должны родители и друзья. Если близкие постоянно критикуют ребенка, а сами ведут нездоровый образ жизни, забыв о физкультуре, употребляя жирную пищу и пиво, то ничем хорошим это не закончится. Скорее всего, ребенок будет копировать поведение родителей и приятелей. Встречаются исключения, но гораздо реже, чем классические случаи.

Поэтому полных детей не нужно ругать или смеяться над ними. Им необходимо объяснить, что злоупотреблять пищей вредно для их здоровья, а убедить их изменить неправильный подход к жизни можно только личным примером.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

«Извините, но у вас Huawei»

Пользователи в недоумении от сбоев в работе своих смартфонов.

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

На фоне скандала Google и Huawei, европейцы стали массово отказываться от смартфонов...

Взрыв древних звезд сделал человека прямоходящим – Ученые

7 млн лет назад космический взрыв привел к пожарам, которые потребовали от человека...

Бесплатное лечение: Японские врачи рассказали о способе понижения артериального давления

Нормальному давлению способствует правильный распорядок употребления воды.

Подшаманил и «аллё»! Эксперт раскрыл секрет «реанимации» смартфона

Не стоит спешить в сервис, если устройство вдруг перестало включаться. Скорее всего,...

Рекордная скорость: Все восемь ядер процессора Intel Core i9-9900KS работают на частоте 5 ГГц

Самый быстрый игровой процессор в мире стал ещё производительнее.

Занесли астероиды? В Африке нашли внеземное вещество возрастом 3,3 млрд лет

Такие же молекулы существуют только в космосе, поэтому учёные предполагают, что вещество...

Медики назвали лучшую диету для гипертоников

Больным гипертонией рекомендуется исключить из рациона красное мясо, жирную молочку...

Сверхзвуковой метеорит «нанёс удар» по Австралии с силой ядерной бомбы

Он взорвался на южном побережье, выделив в атмосферу 1600 тонн вещества в тротиловом...

Не рой другому яму: Huawei и Aptoide превзойдёт Play Market и AppStore

Google неумышленно подтолкнёт разработчиков к новым поискам магазина приложений и ОС, а в...

ТОП-5 овощей, которые нужно каждому добавить в диету

В их состав входят полезные вещества в правильных пропорциях, позволяя сохранять хорошее...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ