Ветеринары против диабета: Врачи испытывают укол инсулина, которого хватает на неделю

Сегодня, 13:42 \\ Здоровье

Новый препарат уже успешно испытали на собаке с очень высоким уровнем сахара в крови.

Новый препарат уже успешно испытали на собаке с очень высоким уровнем сахара в крови.

Помощь всем людям с диабетом 1 типа, при котором человек буквально «сидит на инсулиновой игле», может неожиданно прийти от ветеринаров. Одна женщина из США обратила внимание, что поведение её собаки начало меняться. Сибирский хаски по кличке Олаф, вернувшись с прогулки, почувствовал себя плохо, качался по полу и визжал. Хозяйка немедленно обратилась в ветеринарию, где анализы показали, что у Олафа диабет 1 типа. С тех пор собаке приходилось делать ежедневные инъекции инсулина.

Женщина не прекращала поиски лечения своего хаски. Однажды ветеринары предложили ей протестировать на Олафе новое лекарство против диабета. Укол, которого хватает на неделю, называется «длинный инсулин». Врачи испытывают его не только на Олафе, но и на других собаках с тем же диабетом. Исследования показали, что укол помогал нормализовать уровень глюкозы в крови, а эффект сохранялся целую неделю. Испытания с животными уже подходят к концу. Ветеринары планируют передать разработку эндокринологам. Если с человеком положительный эффект лекарства сохранится, то это может значительно облегчить жизнь при диабете 1 типа. Возможно, что «длинный инсулин» можно будет со временем увеличить более чем на неделю.

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Автор - Антон Словацкий
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