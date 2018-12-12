Врачи назвали главный секрет хорошего воспитания маленьких детей

Сегодня, 09:39 \\ Здоровье

Совместное чтение вслух способствует снижению гиперактивности и агрессивности ребёнка, а также укреплению связи с родителями, заявляют педиатры из США.

Команда педиатров из США во главе с Мануэлем Хименсеном установила, что чтение вслух и принятая в семье методика воспитания детей тесно связаны. Результатами своих исследований медики поделились с журналом «Journal of Developmental & Behavioural Pediatrics».

Как известно, чтение вслух своему ребёнку заслуженно относят к числу ключевых факторов развития грамотности маленьких детей, которые не только быстрее учатся читать, но также легче контролируют свои эмоции и концентрируют внимание. Однако, как выяснили исследователи этим польза чтения вовсе не ограничивается.

Для изучения прочих эффектов совместного чтения врачи отобрали 2165 пар матерей с детьми в возрасте 1-3 лет из двух десятков различных крупных городов Соединённых Штатов. Эксперимент был разделён на два этапа. На начальном этапе каждая из матерей рассказала, как часто она и её ребёнок вместе читают вслух. Далее, по прошествии двух лет исследователи вновь опросили отобранных матерей, но теперь уже о стиле воспитания, применяемом в их семье. Медиков интересовало, насколько часто матери ругают своих отпрысков и применяют к ним физическое наказание.

В результате оказалось, что родители, регулярно посвящающие время совместному чтению с детьми, придерживались ненасильственной и спокойной методики воспитания, что благоприятно сказывалось на поведении детей и их связи с родителями. Более того, каждый сеанс чтения способствовал снижению гиперактивности и агрессивности у ребёнка, что также благоприятно влияло на обстановку в доме.

Таким образом, как заключили ученые, чтение вслух в раннем возрасте можно смело называть одним из главных секретов хорошего воспитания, способствующего укреплению связи с родителями и улучшению поведения детей.

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Автор - Анна Сар
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