Самый эффективный способ избавления от жира на животе раскритиковал диетолог

Сегодня, 03:32 \\ Здоровье

Российский диетолог Людмила Денисенко раскритиковала самый эффективный способ избавления от жира на животе – интервальные тренировки. Некоторым людям они противопоказаны, и могут только навредить. Информацию об этом передает издание «Известия».

 Недавно специалисты из США, состоящие в Американской гериатрической ассоциации, заявили, что самым эффективным способом, который поможет избавиться от жира на животе, являются интервальные тренировки.

Как член Российского национального общества диетологов, Людмила Денисенко признала, что данный метод тренировок показывает свою действенность. Однако одни лишь физические нагрузки не помогут избавиться от брюшного жира. Эффект будет максимальным, если скорректировать питание.

Проблемы с избыточным весом можно решить при помощи витаминов. Чтобы похудеть, необходимо устранить дефицит омега-3, витамина D, антиоксидантов и половых гормонов, железа и йода. Также в организме должны находиться в норме витамины группы В и А.

Кроме того, что с помощью одних лишь интервальных тренировок не удастся полноценно избавиться от жира на животе, физические нагрузки подобного рода для некоторых людей противопоказаны.

Если у человека выявлен дефицит такого белкового комплекса как ферритин (выполняет функцию межклеточного депо железа), то тренировки только усугубят ситуацию, так как они обострят гипоксию мозга.

Также диетолог отметила, что интервальные тренировки, которые не приносят удовольствия и выполняются через силу, ведут к повышению уровня гормона стресса. Это нивелирует весь эффект от физической активности, и процент жира в области живота не только не уменьшается, но и может увеличиться.

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Автор - Мария Титова
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