Кашель и одышка свидетельствуют о риске сердечного приступа

Сегодня, 18:14 \\ Здоровье

Сердечная недостаточность может привести к накоплению жидкости в дыхательных путях, что приводит к побочным симптомам.

Сердечный приступ — это ситуация, в которой человеческое сердце остается без кислорода. Питание главной мышцы нарушают тромбы, образующиеся в кровеносных сосудах и артериях. Среди прочего, это может привести к побочным симптомам, на которые врачи рекомендуют обратить внимание.

Когда сгустки крови достигают коронарной артерии, сердце лишается кислорода, что вызывает сердечный приступ. В некоторых случаях, это стремительный процесс, на который сложно повлиять. Но иногда организм успевает подать сигнал. В частности, кашель и одышка свидетельствуют о риске развития сердечного приступа.

Кардиологи подчеркивают, что сердечная недостаточность может привести к накоплению жидкости в легких и дыхательных путях. Подобное состояние будет сопровождаться затрудненным дыханием и болезненным кашлем. В этом случае следует незамедлительно обратиться в больницу.

Напомним, специалисты ВОЗ составили рекомендации для сохранения здоровья сердца. Так, рекомендуется ограничить воздействия стрессов и употребление алкоголя. Также на работу сердца положительно влияют регулярные прогулки и умеренные физические нагрузки.

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Автор - Сергей Ковалев
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