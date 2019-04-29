Лекарство в земле? Медики обнаружили вакцину от стресса

Сегодня, 16:09 \\ Здоровье

Сельские жители более устойчивы к стрессу, чем городские, из-за бактерии жиров, которая находится в земле и пыли.

Стресс поражает всё больше людей. Многие живут с хроническим стрессом, что может перерасти в огромное количество опасных заболеваний. Однако специалисты обнаружили, что от стресса можно разработать вакцину.

Сначала эксперты провели исследование и выяснили, что жители деревень и сёл, кто часто контактирует с природой, менее подвержены риску стресса. Оказалось всё дело в определённой бактерии. Она живёт в земле и попадает в пыль. Микроорганизм Mycobacterium vaccae относится к жирам.

Учёные испытали её на грызунах. Те животные, которым ввели бактерию, изменили своё поведение, как под антидепрессантами. Бактерия оказывает продолжительное противовоспалительное воздействие на мозг, уменьшая симптомы стресса, и может даже предотвратить посттравматическое расстройство.

Медики уверены, что на человека бактерия произведёт тот же эффект. Сейчас эксперты занимаются тем, чтобы произвести вакцину. Они уверены, что в земле можно найти не только лекарство от стресса, но и множество других, ведь в почве обитает огромное количество микроорганизмов, большинство из которых всё ещё не изучено людьми. Учёные заявили, что это огромный шаг в лечении психических заболеваний. Они полагают, что дальнейшее исследование позволит лечить не только от стресса, но и от других заболеваний психики.

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Автор - Альбина Холодная
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