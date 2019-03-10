Чечевица как средство для диабетиков: Вкусная и дешевая еда поможет в борьбе с диабетом 2 типа

Сегодня, 16:01 \\ Здоровье

Каша поможет уменьшить уровень сахара и улучшит работу сердца. Каждый россиянин может без труда достать чечевицу в любом магазине.

Медики выяснили, что чечевица как средство для диабетиков — отличный вариант. По их словам, этот продукт содержит в себе очень небольшое количество жира. Это не позволяет излишне нагружать сердце. Также несмотря на то, что чечевица содержит углеводы, они не сильно влияю на уровень сахара в крови, контролируя его.

Есть разные сорта чечевицы, каждый из них отличается по цвету и немного по вкусу. При этом любой сорт содержит много белка, что является идеальным продуктом для тех, кому необходима диета с большим количеством данного элемента. Чечевица замедляет процесс расщепления углеводов, что делает её идеальным выбором для диабетиков 2 типа, которые хотят уменьшить и облегчить свои симптомы.

Интересно, что 3 столовые ложки в день приравниваются к одной порции фруктов и овощей. Она содержит большой количество клетчатки, что благоприятно влияет на пищеварение. Из чечевицы можно сделать салат, добавить её в качестве гарнира и даже сварить суп.

Известно, что чечевица — вкусная и дешёвая еда, которая поможет в борьбе с диабетом 2 типа. Это довольно доступный продукт как во всём мире, так и в России. Её можно купить практически в любом магазине. За пачку чечевицы, в которой почти 500 грамм с россиян возьмут менее 100 рублей. Кроме того, её можно купить и на развес на рынках, где стоимость будет ещё ниже — 100 рублей обычно берут за 1 кг. Она также очень проста в хранении и долго сохраняет полезные свойства.

Поделиться новостью:
Автор - Альбина Холодная
Главное за неделю

«Извините, но у вас Huawei»

Пользователи в недоумении от сбоев в работе своих смартфонов.

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Взрыв древних звезд сделал человека прямоходящим – Ученые

7 млн лет назад космический взрыв привел к пожарам, которые потребовали от человека...

Молния пронзила ракету «Союза». Почему «Роскосмос» экономит на системе громоотвода?

Людям всё равно на благодарность и заявления Дмитрия Рогозина.

Заболеть может каждый! Доктор рассказал, как определить слабоумие на начальной стадии

В случае с деменцией, никакие отговорки больного не должны приниматься во внимание.

Бесплатное лечение: Японские врачи рассказали о способе понижения артериального давления

Нормальному давлению способствует правильный распорядок употребления воды.

Подшаманил и «аллё»! Эксперт раскрыл секрет «реанимации» смартфона

Не стоит спешить в сервис, если устройство вдруг перестало включаться. Скорее всего,...

Рекордная скорость: Все восемь ядер процессора Intel Core i9-9900KS работают на частоте 5 ГГц

Самый быстрый игровой процессор в мире стал ещё производительнее.

Занесли астероиды? В Африке нашли внеземное вещество возрастом 3,3 млрд лет

Такие же молекулы существуют только в космосе, поэтому учёные предполагают, что вещество...

Сверхлёгкая и прочная: Создан новый вид жароустойчивой древесины

 Её удалось получить при помощи изучения строения материала и изменения его химических...

Сверхзвуковой метеорит «нанёс удар» по Австралии с силой ядерной бомбы

Он взорвался на южном побережье, выделив в атмосферу 1600 тонн вещества в тротиловом...

«Двойной» астероид приближается к Земле

25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ