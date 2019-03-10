Чечевица как средство для диабетиков: Вкусная и дешевая еда поможет в борьбе с диабетом 2 типа

Каша поможет уменьшить уровень сахара и улучшит работу сердца. Каждый россиянин может без труда достать чечевицу в любом магазине.

Медики выяснили, что чечевица как средство для диабетиков — отличный вариант. По их словам, этот продукт содержит в себе очень небольшое количество жира. Это не позволяет излишне нагружать сердце. Также несмотря на то, что чечевица содержит углеводы, они не сильно влияю на уровень сахара в крови, контролируя его.

Есть разные сорта чечевицы, каждый из них отличается по цвету и немного по вкусу. При этом любой сорт содержит много белка, что является идеальным продуктом для тех, кому необходима диета с большим количеством данного элемента. Чечевица замедляет процесс расщепления углеводов, что делает её идеальным выбором для диабетиков 2 типа, которые хотят уменьшить и облегчить свои симптомы.

Интересно, что 3 столовые ложки в день приравниваются к одной порции фруктов и овощей. Она содержит большой количество клетчатки, что благоприятно влияет на пищеварение. Из чечевицы можно сделать салат, добавить её в качестве гарнира и даже сварить суп.

Известно, что чечевица — вкусная и дешёвая еда, которая поможет в борьбе с диабетом 2 типа. Это довольно доступный продукт как во всём мире, так и в России. Её можно купить практически в любом магазине. За пачку чечевицы, в которой почти 500 грамм с россиян возьмут менее 100 рублей. Кроме того, её можно купить и на развес на рынках, где стоимость будет ещё ниже — 100 рублей обычно берут за 1 кг. Она также очень проста в хранении и долго сохраняет полезные свойства.